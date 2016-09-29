Александр Зотов: "Мордовия" не рассчиталась с группой игроков и тренеров за четыре-пять месяцев"

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов подчеркнул, что "Мордовия" задолжала игрокам и тренерскому штабу команды за несколько месяцев по итогам прошлого сезона. По его словам, перед нынешним составом игроков и тренеров все финансовые обязательства выполняются.

– По окончании прошлого сезона все, кроме одного футболиста, покинули клуб. И до сих пор перед группой игроков и тренеров не рассчитались по зарплатам и премиальным за четыре-пять месяцев, – приводит ТАСС слова Зотова. – Есть уже решение Палаты по разрешению споров РФС и повторное решение, и на клуб уже наложены санкции – запрет на регистрацию новых игроков и штраф, но ребята пока дождаться исполнения решения не могут.

Клуб и губернатор области неоднократно обещали погасить долги, но пока этого не происходит. Если клуб будет продолжать игнорировать решение палаты, может получиться, что он будет наказан более строгими санкциями, вплоть до снятия очков. Игроки больше не готовы ждать. Вы ведь видите, они уже обратились в Палату по разрешению споров.

В минувшем сезоне клуб из Саранска выступал в высшем дивизионе чемпионата России под руководством Андрея Гордеева, которого сменил Марат Мустафин. В межсезонье на пост главного тренера был назначен Дмитрий Черышев.

"Мордовия" не выплатила долги игрокам и тренерам за прошлый сезон