Александр Сапета: "Динамо" будет реабилитироваться в следующем матче"

Полузащитник "Динамо" Александр Сапета в интервью "СЭ" после матча 25-го тура ФНЛ против "Спартак" Нч (1:1) отметил, что команде не хватило 20 минут, чтобы забить победный мяч. По его словам, команда постарается реабилитироваться в следующем туре с "Луч-Энергией".

- Мы все ждали начала сезона и этого матча, - заявил Сапета. - Выходили играть на победу и очень хотели добиться результата. Но чего-то чуть-чуть не хватило. Мы первыми пропустили, потом сравняли счет, и оставшихся двадцати минут нам не хватило, чтобы забить еще. Будем реабилитироваться в следующем матче с "Луч-Энергией". Он пройдет здесь же через четыре дня.

- После матча Юрий Калитвинцев посетовал на то, что его команде не хватило агрессии в атаке. Почему ее не было?

- Возможно, так и есть, но с этим надо разбираться. Не могу сейчас сказать, почему ее не хватило. Думаю, в следующем матче ее обязательно хватит.

- Как раз в эпизоде с забитым мячом в ворота "Спартака" динамовцы были агрессивны и буквально выгрызли мяч, затолкав его в ворота.

- Возможно. Не выключились из борьбы и бились до конца, что Луценко, что Рыков. Мне осталось только добить мяч в ворота.

- У вас это так ювелирно получилось.

- Всей командой создали момент и забили. Лучше была бы победа, но ничья тоже не поражение. Тем более, что соперники тоже потеряли очки. Хотя мы не смотрим кто как играет.

- Главный тренер "Спартака" Хасанби Биджиев сказал, что "Динамо" уже в ближайших турах решит вопрос выхода в РФПЛ. Каковы ваши ощущения?

- Мы выходим на каждый матч и не думаем о том, сколько матчей надо выиграть, чтобы выйти. Даже не хочу думать об этом. Настраиваемся всегда только на то, чтобы взять три очка в каждом конкретном матче. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)