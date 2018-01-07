Агент Петреску: "Кубань" не выполнила свои обязательства по выплате долгов по зарплате"

Николай Пырнеу, агент бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску, рассказал "СЭ", что клуб так и не погасил задолженность по зарплате перед румынским специалистом. По его словам, в декабре краснодарцы обещали отдать первую часть долга, а потом перестали выходить на связь.
– "Кубань" выплачивает задолженность по зарплате Петреску?
– Нет, "Кубань" не выполнила свои обязательства даже по первому траншу.
– И как это объяснили?
– В декабре нас кормили завтраками – мол, подождите, сейчас отдадим первую часть долга. А потом просто перестали выходить на связь, пропали…
– И что теперь делать?
– Ближайшее заседание Палаты по разрешению споров РФС назначено на 17 января. Если до этого срока "Кубань" не выплатит Дану два транша, мы будем требовать снять с команды очки. Это однозначно. Потому что о чем-либо с ними еще договариваться – это себя не уважать!
– А вы контактировали с генеральным директором "Кубани"?
– Нет. Генеральный директор мне не звонит и не поднимает трубки. С ним вообще связи нет. Мне набирал некий куратор клуба – господин Коробка. И он все время просил подождать еще немного, а в 20-х числах декабря просто пропал. Как это возможно? Причем они же сами обещали, что закроют долг тремя траншами – в декабре, январе и феврале. Но не выполнено даже первое условие! Мы пошли им навстречу, но… Только кормежка завтраками. Теперь ждем заседание РФС. Дальше идти на уступки мы уже не намерены. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Аратюнян
коробка колхозный балабол. ему не кураторством клуба надо заниматься, а в родном селе Первореченское коровам хвосты крутить
19:11