Агент Петреску: "Кубань" не выполнила свои обязательства по выплате долгов по зарплате"

Николай Пырнеу, агент бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску, рассказал "СЭ", что клуб так и не погасил задолженность по зарплате перед румынским специалистом. По его словам, в декабре краснодарцы обещали отдать первую часть долга, а потом перестали выходить на связь.

– "Кубань" выплачивает задолженность по зарплате Петреску?

– Нет, "Кубань" не выполнила свои обязательства даже по первому траншу.

– И как это объяснили?

– В декабре нас кормили завтраками – мол, подождите, сейчас отдадим первую часть долга. А потом просто перестали выходить на связь, пропали…

– И что теперь делать?

– Ближайшее заседание Палаты по разрешению споров РФС назначено на 17 января. Если до этого срока "Кубань" не выплатит Дану два транша, мы будем требовать снять с команды очки. Это однозначно. Потому что о чем-либо с ними еще договариваться – это себя не уважать!

– А вы контактировали с генеральным директором "Кубани"?

– Нет. Генеральный директор мне не звонит и не поднимает трубки. С ним вообще связи нет. Мне набирал некий куратор клуба – господин Коробка. И он все время просил подождать еще немного, а в 20-х числах декабря просто пропал. Как это возможно? Причем они же сами обещали, что закроют долг тремя траншами – в декабре, январе и феврале. Но не выполнено даже первое условие! Мы пошли им навстречу, но… Только кормежка завтраками. Теперь ждем заседание РФС. Дальше идти на уступки мы уже не намерены. (Виталий АЙРАПЕТОВ)