18:39 | Футбол — Олимп Кубок России

Виталий Мутко: "Вход на финал Кубка России может быть бесплатным"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко предположил, что вход на финал Кубка России "Авангард" - "Тосно" может стать бесплатным. Игра пройдет 9 мая на "Волгоград Арене".

- Народный финал. Он говорит о том, что у каждого есть возможность на победу, пример Курска - об этом. Будем организовывать матч на высшем уровне. Возможно, сделаем его открытым, вход может быть бесплатным, пригласим всех жителей Волгограда, - цитирует ТАСС Мутко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5151552

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/2 финала. "Спартак" - без финала
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