22:16 | Футбол — Олимп - Кубок России

Сесар Навас: "Пробиться в Лигу Европы через победу в Олимп-Кубке России легче, чем через чемпионат"

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Защитник и капитан "Рубина" Сесар Навас отметил, что его команда, несмотря на решение о УЕФА, думает о том, чтобы выиграть Олимп-Кубок России и пробиться в Лигу Европы. 

-  Это была очень сложная игра, но мы не проигрываем уже 10 матчей, - сказал Навас. - Команда набрала ход. Мы движемся в нужном направлении. Неплохо идем в чемпионате, и сейчас вышли в четвертьфинал Олимп-Кубка России. Сейчас нам предстоит тяжелая игра в понедельник со "Спартаком". Нам необходим результат и в этом матче.

- Вы рассматриваете Олимп-Кубок России, как шанс пробиться в Лигу Европы?

- Да. Но здесь соперники всегда играют чуть иначе. Здесь нам осталось выиграть всего три игры, а в чемпионате еще много. Поэтому номинально это сделать легче. Победа в этом турнире была бы очень большим успехом для "Рубина". (Артур Еникеев)

Рубин - Динамо

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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