Ринат Билялетдинов: "Довбня - специалист по пенальти, но мы не планировали доводить до этого"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов объяснил выбор состава на проигранный матч четвертьфинала Кубка России против "Шинником" (0:0, 1:4 – по пен.). Специалист подчеркнул, что обе команды имели шансы не доводить до серии послематчевых пенальти.

– Конечно, мы рассчитывали на большее, но пенальти есть пенальти – сколько их не тренируй, все равно элемент удачи будет присутствовать, – приводит официальный сайт дальневосточного клуба слова Билялетдинова. – Обе команды сегодня могли не доводить дело до пенальти и забить. Особенно обидно за момент Федотова в конце основного времени, когда очень самоотверженно сыграл защитник. Будем на занятиях разбирать моменты, как возле чужих, так и возле наших ворот. В отсутствии самоотдачи сегодня не могу обвинить никого.

– Насколько сегодняшний стартовый состав был близок к оптимальному и следует ли ждать перестановок в следующем матче?

– У нас выбыли два игрока стартового состава – это Димидко и Баляйкин. У них обострились старые травмы, и врачи попросили дать им несколько дней отдыха. Маркович тоже еще не успел восстановиться после небольшой травмы, полученной после столкновения с партнером на сборах. Ждем еще одного нападающего и с Секульским мы связываем большие надежды. Думаю, в костяк команды может добавиться еще и Макаров. А так, состав близок к оптимальному.

– С чем сегодня был связан выбор голкипера? Ведь Александр Довбня специалист по пенальти…

– Мы не планировали доводить до пенальти, хотя такой вариант и держали в уме. Я считаю, что у нас два равноценных вратаря, а Довбня пропустил тренировочных несколько дней на последнем сборе из-за небольшой травмы. Можно было бы конечно сделать замену, и мы планировали придержать одну для такого случая, но в итоге вынуждены были заменить Никифорова.