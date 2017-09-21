Наяир Тикнизян: "Гордости за дебют в основе ЦСКА не испытываю, ведь мы проиграли"

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян после поражения от "Авангарда" (0:1 д.в.) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что не испытывает гордости за дебют в основе армейцев. Он также добавил, что ставит перед собой цель пробиться в основную команду.

– Чувства двоякие. С одной стороны, приятно выйти на поле и защищать цвета основной команды. С другой стороны, потерпели досадное поражение, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Тикнизяна. – Чуть не хватило довести дело до конца, реализовать свои моменты. В конце силы кончались, мы стали чаще прижиматься к воротам, и у соперников было больше шансов.



– Испытываете ли гордость, ведь дебют в основе ЦСКА – это большое событие?

– Честно говоря, гордости не испытываю, потому что мы проиграли. Значит, где-то не добежал, где-то не доиграл.



– Какие задачи ставите перед собой на этот сезон?

– Самые высокие. Буду продолжать работать в том же духе и еще сильнее, чтобы пробиться. У каждого воспитанника ЦСКА мечта – попасть в первую команду. Ставлю перед собой такую цель.



– Есть понимание, что в этом сезоне огромный шанс есть у молодежи?

– Считаю, что да. Сейчас шансов больше, чем когда-либо, надо ими пользоваться. Надеюсь, получится.