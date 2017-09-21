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20:12 | Футбол — Кубок России

Мевля удален на 10-й минуте матча "Зенита" с питерским "Динамо"

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Защитник "Зенита" Миха Мевля в матче 1/16 финала Кубка России получил прямую красную карточку за фол на нападающем петербургского "Динамо" Максиме Барсове.

Словенский игрок обороны на 10-й минуте встречи с нарушением правил остановил прорыв к воротам Юрия Лодыгина форварда соперников.

Трансляция матча "Динамо" - "Зенит"

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Dax222

Зенит, давай досвиданье!))) Весёлый кубок будет в этом году!

20:43

Platinum1991

Там не было красной! Игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ! На повторе это ОТЛИЧНО видно!!! Мевля ДОТРОНУЛСЯ, а игрок Динамо НЫРНУЛ на газон! Арбитр Кукуян ГРУБО ошибся а пользу Динамо и ПРОТИВ Зенита!!! Как и в матче Спартака с Тосно! Там игрок Спартака СИМУЛИРОВАЛ, а здесь игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ! Обоим надо было показывать желтую за СИМУЛЯЦИЮ, но арбитры ошиблись и удалили!!! СКАНДАЛ!!!

20:27

Felix BARSA

Лучше бы в Ростове остался...

20:24

Производственник

а если б это был защитник Спартака?

20:18

shpasic

хахаха, плакала чья-то ставочка в 200 тысяч с кэфом 1.2, бгг))

20:17