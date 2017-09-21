Мевля удален на 10-й минуте матча "Зенита" с питерским "Динамо"

Защитник "Зенита" Миха Мевля в матче 1/16 финала Кубка России получил прямую красную карточку за фол на нападающем петербургского "Динамо" Максиме Барсове.

Словенский игрок обороны на 10-й минуте встречи с нарушением правил остановил прорыв к воротам Юрия Лодыгина форварда соперников.

Трансляция матча "Динамо" - "Зенит"