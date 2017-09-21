Мевля удален на 10-й минуте матча "Зенита" с питерским "Динамо"

Защитник "Зенита" Миха Мевля в матче 1/16 финала Кубка России получил прямую красную карточку за фол на нападающем петербургского "Динамо" Максиме Барсове.
Словенский игрок обороны на 10-й минуте встречи с нарушением правил остановил прорыв к воротам Юрия Лодыгина форварда соперников.
Dax222
Зенит, давай досвиданье!))) Весёлый кубок будет в этом году!
20:43
Platinum1991
Там не было красной! Игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ! На повторе это ОТЛИЧНО видно!!! Мевля ДОТРОНУЛСЯ, а игрок Динамо НЫРНУЛ на газон! Арбитр Кукуян ГРУБО ошибся а пользу Динамо и ПРОТИВ Зенита!!! Как и в матче Спартака с Тосно! Там игрок Спартака СИМУЛИРОВАЛ, а здесь игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ! Обоим надо было показывать желтую за СИМУЛЯЦИЮ, но арбитры ошиблись и удалили!!! СКАНДАЛ!!!
20:27
Felix BARSA
Лучше бы в Ростове остался...
20:24
Производственник
а если б это был защитник Спартака?
20:18
shpasic
хахаха, плакала чья-то ставочка в 200 тысяч с кэфом 1.2, бгг))
20:17