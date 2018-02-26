Как стадион "Металлург" готовят к матчу "Крылья" - "Спартак". Фото

В Твиттере "Самара Спортивная" опубликованы фотографии подготовки стадиона "Металлург" к матчу Кубка Росси между "Крыльями Советов" и "Спартаком".
Встреча 1/4 финала Кубка должна пройти в Самаре в среду, 28 февраля.
Подготовка стадиона "Металлург" к матчу Кубка Росси между @fckssamara и @fcsm_official pic.twitter.com/ikzv7wo07j– Самара Спортивная (@samara_sport) 26 февраля 2018 г.
26 февраля 2018 г.
26 февраля 2018 г.
26 февраля 2018 г.
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bambila
Все ЛЧ и ЛЕ закончилась. Да здравствуют отечественные поля в марте...
17:04 26 февраля
alex-ls
подогрев включили, только толку при такой погоды от него. не понимаю почему нельзя перенести на середину недели когда ЕК будут играться
16:00 26 февраля
titan2313
А поле на стадионе без подогрева?
15:44 26 февраля