14:54 26 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Как стадион "Металлург" готовят к матчу "Крылья" - "Спартак". Фото

3

В Твиттере "Самара Спортивная" опубликованы фотографии подготовки стадиона "Металлург" к матчу Кубка Росси между "Крыльями Советов" и "Спартаком".

Встреча 1/4 финала Кубка должна пройти в Самаре в среду, 28 февраля.

РФС: "Поле в Самаре не июньское, но к матчу со "Спартаком" будет в нормальном состоянии" // 
Студенты помогли "Крыльям" расчистить снег на стадионе "Металлург". Фото // 
"Спартак": "Условия в Самаре гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом"

Крылья Советов - Спартак М

 

3
Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

bambila

Все ЛЧ и ЛЕ закончилась. Да здравствуют отечественные поля в марте...

17:04 26 февраля

alex-ls

подогрев включили, только толку при такой погоды от него. не понимаю почему нельзя перенести на середину недели когда ЕК будут играться

16:00 26 февраля

titan2313

А поле на стадионе без подогрева?

15:44 26 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!