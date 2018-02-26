Как стадион "Металлург" готовят к матчу "Крылья" - "Спартак". Фото

В Твиттере "Самара Спортивная" опубликованы фотографии подготовки стадиона "Металлург" к матчу Кубка Росси между "Крыльями Советов" и "Спартаком".

Встреча 1/4 финала Кубка должна пройти в Самаре в среду, 28 февраля.

РФС: "Поле в Самаре не июньское, но к матчу со "Спартаком" будет в нормальном состоянии" //

Студенты помогли "Крыльям" расчистить снег на стадионе "Металлург". Фото //

"Спартак": "Условия в Самаре гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом"