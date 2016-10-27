Франк Веркаутерен: "Крыльям" не хватило желания в матче с "Локомотивом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после домашнего поражения в матче 1/8 финала Кубка России от "Локомотива" (1:3) отметил, что одной из причин неудачи стало недостаточное желание выиграть. Специалист также добавил, что в ближайшей игре чемпионата России в составе команды будут изменения.

– Думаю, что слабое начало в исполнении команды связано с недостаточным желанием выиграть, – сказал Веркаутерен в эфире канала "Наш футбол". – Мы слишком уважали соперника, проявили недостаточно агрессивности и создали не так много голевых моментов. Однако шансы были. В защите по персоналиям игроки располагались слишком далеко от своего оппонента, часто прижимались к своим воротам. С таким набором выиграть очень тяжело.

В 12-м туре чемпионата России у нас двое игроков не смогут выйти на поле из-за карточек. Наверное, пришло время что-то менять, так что наверняка будут перестановки в стартовом составе.