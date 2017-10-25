Фанаты "Спартака" сожгли баннер Нальчика

Фанаты "Спартака" на матче 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика на трибуне сожгли баннер команды соперника.
Ранее "Спартак" на официальном сайте обратился к своим болельщикам с просьбой отказаться от использования пиротехники.
Пока идет второй тамй. Счет 3:2 в польщу москвичей.
У нас тут сожгли отжатую тряпку Нальчика. pic.twitter.com/z5DBam3u5O– Mike Goncharov (@gribo4ki) 25 октября 2017 г.
Kent....
???????зачем,свиньи есть свиньи
21:06
Jean4
Стыдно за такие поступки.
21:02
bolt37ru
"Настоящие" свиньи к сожалению были, есть и будут, как болельщик Спартака вам говорю, стыдно за таких... А еще такой же больной на голову хвастается этим в Твите, не стоит обращать внимание на биомусор.
20:57
BayDin
Просто фанатикам больше хвастать нечем, а в итоге страдают простые болельщики.
20:47
баламошка
Дурью маются, а радости полные штаны)
20:43
shpasic
красавцы, разводят Федуна на штрафы.
20:37
behemothus hippo
Ну вот зачем это? Да еще хвастаются...
20:36