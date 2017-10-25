Фанаты "Спартака" сожгли баннер Нальчика

Фанаты "Спартака" на матче 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика на трибуне сожгли баннер команды соперника.

Ранее "Спартак" на официальном сайте обратился к своим болельщикам с просьбой отказаться от использования пиротехники.

Пока идет второй тамй. Счет 3:2 в польщу москвичей.