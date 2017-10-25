20:27 | Футбол — Кубок России

Фанаты "Спартака" сожгли баннер Нальчика

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Фанаты "Спартака" на матче 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика на трибуне сожгли баннер команды соперника.

Ранее "Спартак" на официальном сайте обратился к своим болельщикам с просьбой отказаться от использования пиротехники.

Пока идет второй тамй. Счет 3:2 в польщу москвичей.

Спартак М - Спартак Нч

 

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Kent....

???????зачем,свиньи есть свиньи

21:06

Jean4

Стыдно за такие поступки.

21:02

bolt37ru

"Настоящие" свиньи к сожалению были, есть и будут, как болельщик Спартака вам говорю, стыдно за таких... А еще такой же больной на голову хвастается этим в Твите, не стоит обращать внимание на биомусор.

20:57

BayDin

Просто фанатикам больше хвастать нечем, а в итоге страдают простые болельщики.

20:47

баламошка

Дурью маются, а радости полные штаны)

20:43

shpasic

красавцы, разводят Федуна на штрафы.

20:37

behemothus hippo

Ну вот зачем это? Да еще хвастаются...

20:36