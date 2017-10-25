"Спартак" попросил болельщиков не использовать пиротехнику на матче против нальчикского "Спартака"

"Спартак" на официальном сайте обратился к своим болельщикам с просьбой отказаться от использования пиротехники на матче 1/8 финала Кубка России против нальчикского "Спартака". Клуб также призвал болельщиков приезжать на игру заблаговременно.

"Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры

Во избежание трудностей с проходом на трибуны прибывайте на игру заблаговременно. Вход на стадион будет открыт за два часа до стартового свистка", – говорится в сообщении "Спартака".

Напомним, что по итогам встречи "Марибор" – "Спартак" (1:1) в Лиге чемпионов москвичи были оштрафованы на 60 тысяч евро за бросание посторонних предметов и файеров фанатами. Красно-белые также были оштрафованы на 33 тысячи евро после матча с "Ливерпулем" (1:1) за несогласованные баннеры и оскорбительные кричалки болельщиков, использование ими файеров и за заблокированные проходы к трибунам.

Матч "Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик состоится сегодня, 25 октября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.