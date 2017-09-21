Евгений Кафельников: "Игра "Спартака" в матче с "Кубанью" устроила процентов на 20"

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в интервью "СЭ" отметил, что не вникает в слухи о ситуации в раздевалке красно-белых. По словам бывшей первой ракетки мира, его интересуют только игра команды, которая в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) устроила всего на 20 процентов.

– Еще пару дней назад вы резко комментировали информацию о том, что игроки могли сливать тренера.

– Не знаю. Не хочу вникать ни в какие слухи. Меня в данном случае волнуют только две вещи. Игра и результаты "Спартака".

– Сегодня обе составляющие вас удовлетворили?

– Ну наверное. Процентов так на 20…

– На 20?!

– Ребят, я уже устал говорить, что победа над "Кубанью" не показательна. Совсем. Если не обыгрывать таких соперников, на что тогда вообще претендовать?! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Евгения Кафельникова