Директор "Тюмени": "Мы обыграли "Зенит" в Кубке России, почему бы нам не повторить это в игре с армейцами"

Директор "Тюмени" Александр Попов прокомментировал встречу с ЦСКА в 1/16 финала Кубка России. Игра состоится 26 или 27 сентября.

- Все команды, которые могли нам достаться по жребию, достойные. Рады, что к нам приедет ЦСКА, москвичи уже играли в Тюмени, тогда собрался полный стадион, - цитирует "РИА Новости" Попова. - В команде играют футболисты сборной России, уверен, болельщики заполнят арену на игре, а мы проведем матч достойно.

Несмотря на потери многих лидеров, ЦСКА остается фаворитом, но это кубковая игра, в свое время "Тюмень" обыграла "Зенит" в Кубке России, почему бы нам не повторить это в игре с армейцами", - сказал Попов по телефону.

Ранее стали известны все пары 1/16 финала Кубка России.