Андрей Тихонов: "Не стоит всю вину за поражение от "Тосно" вешать на Глушакова"

Бывший полузащитник "Спартака", ныне главный тренер "Крыльев Советов", Андрей Тихонов в интервью "СЭ" отметил, что хавбеку красно-белых Денису Глушакову не стоило бить пенальти в полуфинале Кубка России против "Тосно" (1:1, пен. - 4:5). Специалист также добавил, что не стоит всю вину за поражение вешать на Глушакова.

– Глушаков блестяще провел прошлый сезон, этот получается хуже. Не находите аналогий между Денисом и вами в 2000 году, когда пришлось уйти из "Спартака"?

– Подождите. "Спартак" на тот момент, когда по мне приняли решение, выиграл семь или восемь чемпионатов, был безоговорочный лидером российского футбола. А сейчас команда взяла титул спустя 16 лет. Это большая разница! Получается как: в нескольких матчах Денис выглядит не очень хорошо – и что, сразу нужно принимать кардинальное решение? Это неверно. Я против, чтобы болельщики так остро реагировали. Понимаю, что это стресс, эмоциональное восприятие одного момента или даже матча.

Глушаков – один из лидеров команды. Понимаю эмоции людей, которые сейчас недовольны, но такое с футболистами случается. Он в прошлом году забивал важные голы, его боготворили трибуны. Но вот так сейчас получилось, что промахнулся. Не стоит всю вину вешать на Дениса. Тот же Промес не использовал множество шансов, а все свалили на Глушакова.

– В чем ошибки полузащитника конкретно в матче с "Тосно"?

– Просто не стоило бить 11-метровый. Человек не реализовал чистый голевой момент в дополнительное время, и думаю, психологическое состояние нарушилось. Имело смысл не включать его в пятерку пенальтистов. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Тихонова