Александр Максименко: "За два дня до матча знал, что выйду на поле"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после победы над нальчикским "Спартаком" в матче 1/8 финала Кубка России (5:2) отметил, что перед матчем на удивление хорошо спал. 19-летний голкипер отметил, что перед игрой защитники просили его подсказывать им во время встречи.
– Показалось, что вы чаще подстраивали мяч под левую ногу. Это такое впечатление с трибун?
– Я – левша, поэтому мне так удобнее было.
– Когда узнали, что Каррера поставит вас на игру?
– Где-то дня за два мне сказали, чтобы я готовился выйти на поле.
– Кто сказал?
– Тренер по вратарям.
– Наверное, вчера ночью не спали?
– Да нет. На удивление хорошо спал. А за два-три часа до матча уже стал готовиться, анализировал игру.
– Что анализировали?
– Свои вратарские моменты. Как бы я поступил в той или иной ситуации. Конечно, нельзя предугадать все, но более-менее представлял игру.
– Защитники в достаточной мере слушались, ведь авторитет надо завоевать?
– Они сами просили, чтобы я им подсказывал, кричал погромче, поэтому я им подсказывал. Так и им легче было, и мне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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genas
слабоват конечно... не подходит для спартака
22:25