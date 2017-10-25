Александр Максименко: "За два дня до матча знал, что выйду на поле"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после победы над нальчикским "Спартаком" в матче 1/8 финала Кубка России (5:2) отметил, что перед матчем на удивление хорошо спал. 19-летний голкипер отметил, что перед игрой защитники просили его подсказывать им во время встречи.

– Показалось, что вы чаще подстраивали мяч под левую ногу. Это такое впечатление с трибун?

– Я – левша, поэтому мне так удобнее было.

– Когда узнали, что Каррера поставит вас на игру?

– Где-то дня за два мне сказали, чтобы я готовился выйти на поле.

– Кто сказал?

– Тренер по вратарям.

– Наверное, вчера ночью не спали?

– Да нет. На удивление хорошо спал. А за два-три часа до матча уже стал готовиться, анализировал игру.

– Что анализировали?

– Свои вратарские моменты. Как бы я поступил в той или иной ситуации. Конечно, нельзя предугадать все, но более-менее представлял игру.

– Защитники в достаточной мере слушались, ведь авторитет надо завоевать?

– Они сами просили, чтобы я им подсказывал, кричал погромче, поэтому я им подсказывал. Так и им легче было, и мне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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