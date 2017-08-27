Юрий Газинский: "Краснодар" реабилитировался за вылет из Лиги Европы"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после матча 8-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:0) подчеркнул, что понимание победы пришло к нему после финального свистка, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Хавбек предположил, что выиграв, команда реабилитировалась за вылет из Лиги Европы.
Напомним, что в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "быки" переиграли "Црвену Звезду" (3:2), в ответной встрече краснодарцы уступили (1:2).
– Наверно, мы реабилитировались перед болельщиками, – начал Газинский. – Мы неудачно сыграли в Белграде.
– Показалось, что "Краснодар" был агрессивнее по сравнению с другими матчами.
– На самом деле, такие команды, как "Динамо" стараются играть в короткий, средний пас, где-то прессинговать. Зачастую дома мы играем с такими командами, которые садятся в оборону, и тем самым усложняют нам задачу. Нам было намного проще.
– В психологическом плане тяжело было после вылета из Лиги Европы?
– Конечно, тяжело. Это для нас удар, тем более, мы видели, какая группа могла попасть нам.
– Когда поняли, что не упустите три очка с "Динамо"?
– После финального свистка. У "Динамо" были неплохие подходы, опасные моменты.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
сильнее бреда давно не слышал.
23:54
РСМ-1970
Чем реабилитировались???? Ростов не пустили в ЛЕ - вот задача #1 всех кубаноидов была в прошлом сезоне, а то что сами там обделались по самые уши - это по словам Шалимова, даже хорошо - больше времени на активный отдых у ребят будет.
23:47
Курт Лямке
Реабилитировался? Да офигеть... Может теперича обратно в ЛЕ возьмут?
23:46
Помощник Президента
Победой над Динамо? Однако...
23:44
aramomania
Да вот хрен Вам. Вам весь сезон мало что навредили рейтинг России. Надо было там играть нормально.
23:35