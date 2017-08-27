Юрий Газинский: "Краснодар" реабилитировался за вылет из Лиги Европы"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после матча 8-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:0) подчеркнул, что понимание победы пришло к нему после финального свистка, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Хавбек предположил, что выиграв, команда реабилитировалась за вылет из Лиги Европы.

Напомним, что в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "быки" переиграли "Црвену Звезду" (3:2), в ответной встрече краснодарцы уступили (1:2).

– Наверно, мы реабилитировались перед болельщиками, – начал Газинский. – Мы неудачно сыграли в Белграде.

– Показалось, что "Краснодар" был агрессивнее по сравнению с другими матчами.

– На самом деле, такие команды, как "Динамо" стараются играть в короткий, средний пас, где-то прессинговать. Зачастую дома мы играем с такими командами, которые садятся в оборону, и тем самым усложняют нам задачу. Нам было намного проще.

– В психологическом плане тяжело было после вылета из Лиги Европы?

– Конечно, тяжело. Это для нас удар, тем более, мы видели, какая группа могла попасть нам.

– Когда поняли, что не упустите три очка с "Динамо"?

– После финального свистка. У "Динамо" были неплохие подходы, опасные моменты.

Трансляция матча "Краснодар" – "Динамо"