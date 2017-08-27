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23:31 | Футбол — РФПЛ

Юрий Газинский: "Краснодар" реабилитировался за вылет из Лиги Европы"

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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после матча 8-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:0) подчеркнул, что понимание победы пришло к нему после финального свистка, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Хавбек предположил, что выиграв, команда реабилитировалась за вылет из Лиги Европы.

Напомним, что в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "быки" переиграли "Црвену Звезду" (3:2), в ответной встрече краснодарцы уступили (1:2).

 
Воскресенье. Краснодар. "Краснодар" - "Динамо" - 2:0. Федор СМОЛОВ (слева) празднует забитый гол.Такому "Динамо" Смолов забил бы и с травмой

– Наверно, мы реабилитировались перед болельщиками, – начал Газинский. – Мы неудачно сыграли в Белграде.

– Показалось, что "Краснодар" был агрессивнее по сравнению с другими матчами.

– На самом деле, такие команды, как "Динамо" стараются играть в короткий, средний пас, где-то прессинговать. Зачастую дома мы играем с такими командами, которые садятся в оборону, и тем самым усложняют нам задачу. Нам было намного проще.

– В психологическом плане тяжело было после вылета из Лиги Европы?

– Конечно, тяжело. Это для нас удар, тем более, мы видели, какая группа могла попасть нам.

– Когда поняли, что не упустите три очка с "Динамо"?

– После финального свистка. У "Динамо" были неплохие подходы, опасные моменты.

Трансляция матча "Краснодар" – "Динамо"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

сильнее бреда давно не слышал.

23:54

РСМ-1970

Чем реабилитировались???? Ростов не пустили в ЛЕ - вот задача #1 всех кубаноидов была в прошлом сезоне, а то что сами там обделались по самые уши - это по словам Шалимова, даже хорошо - больше времени на активный отдых у ребят будет.

23:47

Курт Лямке

Реабилитировался? Да офигеть... Может теперича обратно в ЛЕ возьмут?

23:46

Помощник Президента

Победой над Динамо? Однако...

23:44

aramomania

Да вот хрен Вам. Вам весь сезон мало что навредили рейтинг России. Надо было там играть нормально.

23:35