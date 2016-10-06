Виталий Мутко: "Нужно вернуться к практике приглашения иностранных судей на матчи чемпионата России"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что нужно вернуться к практике приглашения иностранных судей на матчи РФПЛ, а также перезагрузить систему подготовки российских арбитров. Сегодня официальный сайт РФС объявил о том, что главы Департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покидает свой пост. 55-летний специалист подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством.

– Когда-то мы применяли практику приглашения иностранных судей, – цитирует "Р-Спорт". – Почему бы не вернуться к ней? Мы открытая страна, но нам надо учиться готовить своих судей, перезагрузить систему подготовки российских арбитров.

Напомним, что работа судьи Сергея Иванова в матче 9-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2) вызвала большой резонанс. Главной претензией к Иванову стал незафиксированный фол Доменико Кришито. Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.