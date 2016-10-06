Виталий Мутко: "Нужно вернуться к практике приглашения иностранных судей на матчи чемпионата России"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что нужно вернуться к практике приглашения иностранных судей на матчи РФПЛ, а также перезагрузить систему подготовки российских арбитров. Сегодня официальный сайт РФС объявил о том, что главы Департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покидает свой пост. 55-летний специалист подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством.
– Когда-то мы применяли практику приглашения иностранных судей, – цитирует "Р-Спорт". – Почему бы не вернуться к ней? Мы открытая страна, но нам надо учиться готовить своих судей, перезагрузить систему подготовки российских арбитров.
Напомним, что работа судьи Сергея Иванова в матче 9-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2) вызвала большой резонанс. Главной претензией к Иванову стал незафиксированный фол Доменико Кришито. Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.
Promesov
Из одной крайности в другую тоже бросаться не нужно - работать надо
18:39
PitersS
Может Мутко, еще, и другой народ подыскать для правильного боления. За границей много всего, чего Мутко бы хотелось.. А может в России будем искать и Олимпийских чемпионов, и в Сборную футболистов, и судей для футбола.. Хватит уже шарамыжничать-работать надо.. В России 150 млн.-ищи..
18:33
ухтышъ
обалдеть - и куча народу, так думает... предлагаю вообще тогда, чего уж мелочиться заменить на всех участках и работах нас на иностранцев, пускай работают деньги наши зарабатывают, живут в наших домах квартирах... а мы помрем.
18:27
onlywhitespartak
Пусть спартак цска и зенит судят только иностранные судьи !
18:24
А380726
Уймите же, наконец, этого ворюгу-"реформатора". Он уже приглашал, и все помнят, чем это обернулось
18:21
Slim Taller
В сложившихся условиях это единственный выход.Иначе скоро судьи устроят забастовку из-за спартаковского террора.
18:16