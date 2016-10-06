Валентин Иванов покинул РФС

РФС на своем официальном сайте объявил о том, что руководитель Департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покидает свой пост. 55-летний специалист подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством.
Иванов занимал пост руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС с декабря 2013 года. Напомним, что он является арбитром ФИФА. Судейскую карьеру завершил в декабре 2006 года, поскольку ему исполнилось 45 лет.
"Российский футбольный союз благодарит Валентина Валентиновича Иванова за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов", - говорится в сообщении.
Монте-Кристо (Мститель) .
Meddle................... А лучше убейся о стену, одним бараном меньше в стране будет.
14:35
Граф Замазкин
что он мог против милляра.
14:32
Kikaha58
Нет, именно того RedMack2. Вспомни их предыдущий матч весной. Халк отбивает рукой на линии вратарской мяч, летящий в ворота. Вилков не реагирует. А В. Иванов говорит ,что все правильно, т.к. Халк в подкате не мог убрать руку. Он не мог, а Ещенко обязан? Вот они двойные стандарты главы судейского корпуса. Вот почему так судят наши судьи. Кому-то можно, а кому-то нельзя.
14:30
foreverCSKAforever
Видать заработал себе на старость.
14:29
serzheo
Не могли три клуба договориться о зене ЛЧ, их всего два. Спартак не сливал бы ЛЕ, а нибирал очки в капилку страны, глядишь не пришлось бы делить места, их было бы три...
14:28
Gogy
Монте-Кристо (Мститель) . Бздитель, 3 клуба убрать, а вместо них кого? 3 Московских Дырнамо из подвала вытащить и нафталин обтрусить? Иди оздоровись-разбей себе голову о стену...
14:28
Meddle
Монте-Кристо (Мститель) . Ничего не изменится. Согаз и судейство в нем продолжат деградировать. Чтобы оживить наш чемпионат, навести в нем порядок, надо убрать Политпроект-Зенит и ЦСКА из него. Ну и Терек заодно. Первые два клуба - раковые опухоли. Терек - чирей. Но тоже мешает. Оздоровлять организм, так оздоровлять. 14:19/// Поскольку яйца тебе уже отрезали, даже не знаю, чем тебе еще можно организм оздоровить.
14:25
BATAMAN
Подложил свинью...
14:22
gong
Проходя мимо *** Почему вдруг на футбольном поле должно быть по другому, чем в других сферах нашей жизни? Может в том, что мы имеем, есть толика вины каждого из нас? *** Есть такое, типа, пипл схавает. На это и надеялись кошельковые. Ан нет, не пропёрло, тогда и выдают за крайнего В.Иванова. Ежели молчать и глотать то, что предлагают, можно и подавиться. Думается, что "петиция" была не последняя. Другого не дано, иначе с дерьмом смешают.Удачи!
14:21
Монте-Кристо (Мститель) .
Ничего не изменится. Согаз и судейство в нем продолжат деградировать. Чтобы оживить наш чемпионат, навести в нем порядок, надо убрать Политпроект-Зенит и ЦСКА из него. Ну и Терек заодно. Первые два клуба - раковые опухоли. Терек - чирей. Но тоже мешает. Оздоровлять организм, так оздоровлять.
14:19
Очень плохой мальчик
Пока судейские скандалы не утихнут, нужно на топовые матчи приглашать иностранных судей ,как это было раньше,по крайней мере они не будут судить в одну сторону.
14:19
RedMack2
Не того Иванова убрали. Того, кто косячил, оставили косячить дальше...
14:18
Тот самый Зануда
Боже Спартак храни====Вобще-то в Бундеслиге порой даже мячи,залетающие в ворота с внешней стороны в дырку,засчитывают.И потом эти арбитры преспокойно судят 1\4 Евро.Просто мы смотрим их турниры беспристрастно,оттого и кажется нам,что там всё гладко.А тут в ситуации Веллитон-Акинфеев мужская борьба за мяч,а вот в эпизоде Боккетти -Макгиди увидели какую то "защепку".Правда перейдя в Спартак Боккетти исправился.)))
14:15
alexpomor
Проходя мимо--- +++++++
14:08
Проходя мимо
Может кто-нибудь из завсегдатай ответит на мой вопрос (13:44)? Почему вдруг на футбольном поле должно быть по другому, чем в других сферах нашей жизни? Может в том, что мы имеем, есть толика вины каждого из нас?
14:06
Боже Спартак храни
Ну наконец-то, хоть какие-то сдвиги начались. И дело здесь даже не в памятном матче Зенита со Спартаком, а вообще в целом уровень нашего судейства очень слабый. Посмотрите как судят в АПЛ, Бундеслиге и других ведущих чемпионатах, там дают бороться, не свистят при каждом стыке, не ломают игру на эпизоды, а именно дают играть, чего не скажешь, к сожалению, о нашем чемпионате. Смотря порой матчи РФПЛ начинаешь разочаровываться от такого судейства, такой игры... и понимаешь, что это просто болото... дворовый футбол. Эх...
14:05
MAR24
alexpomor MAR24------Федун Следующий----- А следующий в какой очереди? Вроде не судья))))) Зачем он там нужен? что бы сожрали и выплюнули...Федуна с Гинером во главы ДСИ они же знают как навести порядок в судуйстве
14:04
rac135
В качестве причины ухода В. Иванова я проголосовал "Слабое судейство в целом". Думаю, что многие со мной в этом согласятся. Почему же он ушел именно после матча "Зенит - Спартак" можно только догадываться. Но, не исключаю - вскрылось такое, что, как говорится, мама не горюй с достоверными фактами, после которых лучше тихо уйти.
14:00
AndrewAr1979
Судью перед матчем поменяли - Главный судейский неожиданно на матч приехал - Хозяин уверенно говорит о победе - Судья во время матча не свистит - Игрок признает, что фолил - Программу с эфира впервые за 10 лет снимают - Главный судейский уходит... Конан Дойл отдыхает - настолько все таинственно!
13:58
alexpomor
MAR24------Федун Следующий----- А следующий в какой очереди? Вроде не судья)))))
13:56
MAR24
Федун Следующий
13:54
zukunft
Ладно бы судейский беспредел, так ещё и календарный. Меняют порядок туров, хозяев на гостей и наоборот, с целью создать некоторым дополнительные преимущества в условиях евровыступлений.
13:53
shpasic
а кто теперь в гробу переворачиваться будет?
13:52
alexpomor
gong, И еще, для меня "мануал" от слова "мани" (русская транскрипция)....А между строк тут читать нечего... Уж слишком все прямо)))))
13:48
King’s Bounty 1
Инквизитор 2013-9 Угрюмое визжание переросло в дикий визг!))) ______________ Молодцы - спартачи, их услышали как сейчас говорят. А Ростов нет.
13:48
Ю.Ю.
Сколько понадобится времени новому руководителю свистунов, что бы его "сожрали" точно так же?
13:48
sars882
не жалко. судей вообще не жалко. хоть и выглядят наименее защищенными в этом футбольном бардаке. но бабки то берут. и Иванов не просто так туда залез. протолкнули. так что не жалко.
13:48
Тот самый Зануда
Подготавливают почву перед матчами с Ростовом и ЦСКА....
13:46
alexpomor
gong, как говорил Карпин: "Ну, и...?" Назначил не того, отвечай. Так-что все правильно.
13:44
Проходя мимо
Как много эмоций на форуме о роли власть имущих в нашем футболе, в частности, в судействе. Оглянитесь, а как там в других сферах вашего бытия, окружения? Тут недавно наш президент напомнил известные строки Лермонтова : « Страна рабов, страна господ….». Так почему на футбольном поле должно быть по другому?
13:44