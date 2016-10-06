12:44 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Валентин Иванов покинул РФС

Валентин ИВАНОВ. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
Валентин ИВАНОВ. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
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РФС на своем официальном сайте объявил о том, что руководитель Департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покидает свой пост. 55-летний специалист подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством. 

Иванов занимал пост руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС с декабря 2013 года. Напомним, что он является арбитром ФИФА. Судейскую карьеру завершил в декабре 2006 года, поскольку ему исполнилось 45 лет.

"Российский футбольный союз благодарит Валентина Валентиновича Иванова за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов", - говорится в сообщении.

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http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85133.html

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КОММЕНТАРИИ (54)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Meddle................... А лучше убейся о стену, одним бараном меньше в стране будет.

14:35

Граф Замазкин

что он мог против милляра.

14:32

Kikaha58

Нет, именно того RedMack2. Вспомни их предыдущий матч весной. Халк отбивает рукой на линии вратарской мяч, летящий в ворота. Вилков не реагирует. А В. Иванов говорит ,что все правильно, т.к. Халк в подкате не мог убрать руку. Он не мог, а Ещенко обязан? Вот они двойные стандарты главы судейского корпуса. Вот почему так судят наши судьи. Кому-то можно, а кому-то нельзя.

14:30

foreverCSKAforever

Видать заработал себе на старость.

14:29

serzheo

Не могли три клуба договориться о зене ЛЧ, их всего два. Спартак не сливал бы ЛЕ, а нибирал очки в капилку страны, глядишь не пришлось бы делить места, их было бы три...

14:28

Gogy

Монте-Кристо (Мститель) . Бздитель, 3 клуба убрать, а вместо них кого? 3 Московских Дырнамо из подвала вытащить и нафталин обтрусить? Иди оздоровись-разбей себе голову о стену...

14:28

Meddle

Монте-Кристо (Мститель) . Ничего не изменится. Согаз и судейство в нем продолжат деградировать. Чтобы оживить наш чемпионат, навести в нем порядок, надо убрать Политпроект-Зенит и ЦСКА из него. Ну и Терек заодно. Первые два клуба - раковые опухоли. Терек - чирей. Но тоже мешает. Оздоровлять организм, так оздоровлять. 14:19/// Поскольку яйца тебе уже отрезали, даже не знаю, чем тебе еще можно организм оздоровить.

14:25

BATAMAN

Подложил свинью...

14:22

gong

Проходя мимо *** Почему вдруг на футбольном поле должно быть по другому, чем в других сферах нашей жизни? Может в том, что мы имеем, есть толика вины каждого из нас? *** Есть такое, типа, пипл схавает. На это и надеялись кошельковые. Ан нет, не пропёрло, тогда и выдают за крайнего В.Иванова. Ежели молчать и глотать то, что предлагают, можно и подавиться. Думается, что "петиция" была не последняя. Другого не дано, иначе с дерьмом смешают.Удачи!

14:21

Монте-Кристо (Мститель) .

Ничего не изменится. Согаз и судейство в нем продолжат деградировать. Чтобы оживить наш чемпионат, навести в нем порядок, надо убрать Политпроект-Зенит и ЦСКА из него. Ну и Терек заодно. Первые два клуба - раковые опухоли. Терек - чирей. Но тоже мешает. Оздоровлять организм, так оздоровлять.

14:19

Очень плохой мальчик

Пока судейские скандалы не утихнут, нужно на топовые матчи приглашать иностранных судей ,как это было раньше,по крайней мере они не будут судить в одну сторону.

14:19

RedMack2

Не того Иванова убрали. Того, кто косячил, оставили косячить дальше...

14:18

Тот самый Зануда

Боже Спартак храни====Вобще-то в Бундеслиге порой даже мячи,залетающие в ворота с внешней стороны в дырку,засчитывают.И потом эти арбитры преспокойно судят 1\4 Евро.Просто мы смотрим их турниры беспристрастно,оттого и кажется нам,что там всё гладко.А тут в ситуации Веллитон-Акинфеев мужская борьба за мяч,а вот в эпизоде Боккетти -Макгиди увидели какую то "защепку".Правда перейдя в Спартак Боккетти исправился.)))

14:15

alexpomor

Проходя мимо--- +++++++

14:08

Проходя мимо

Может кто-нибудь из завсегдатай ответит на мой вопрос (13:44)? Почему вдруг на футбольном поле должно быть по другому, чем в других сферах нашей жизни? Может в том, что мы имеем, есть толика вины каждого из нас?

14:06

Боже Спартак храни

Ну наконец-то, хоть какие-то сдвиги начались. И дело здесь даже не в памятном матче Зенита со Спартаком, а вообще в целом уровень нашего судейства очень слабый. Посмотрите как судят в АПЛ, Бундеслиге и других ведущих чемпионатах, там дают бороться, не свистят при каждом стыке, не ломают игру на эпизоды, а именно дают играть, чего не скажешь, к сожалению, о нашем чемпионате. Смотря порой матчи РФПЛ начинаешь разочаровываться от такого судейства, такой игры... и понимаешь, что это просто болото... дворовый футбол. Эх...

14:05

MAR24

alexpomor MAR24------Федун Следующий----- А следующий в какой очереди? Вроде не судья))))) Зачем он там нужен? что бы сожрали и выплюнули...Федуна с Гинером во главы ДСИ они же знают как навести порядок в судуйстве

14:04

rac135

В качестве причины ухода В. Иванова я проголосовал "Слабое судейство в целом". Думаю, что многие со мной в этом согласятся. Почему же он ушел именно после матча "Зенит - Спартак" можно только догадываться. Но, не исключаю - вскрылось такое, что, как говорится, мама не горюй с достоверными фактами, после которых лучше тихо уйти.

14:00

AndrewAr1979

Судью перед матчем поменяли - Главный судейский неожиданно на матч приехал - Хозяин уверенно говорит о победе - Судья во время матча не свистит - Игрок признает, что фолил - Программу с эфира впервые за 10 лет снимают - Главный судейский уходит... Конан Дойл отдыхает - настолько все таинственно!

13:58

alexpomor

MAR24------Федун Следующий----- А следующий в какой очереди? Вроде не судья)))))

13:56

MAR24

Федун Следующий

13:54

zukunft

Ладно бы судейский беспредел, так ещё и календарный. Меняют порядок туров, хозяев на гостей и наоборот, с целью создать некоторым дополнительные преимущества в условиях евровыступлений.

13:53

shpasic

а кто теперь в гробу переворачиваться будет?

13:52

alexpomor

gong, И еще, для меня "мануал" от слова "мани" (русская транскрипция)....А между строк тут читать нечего... Уж слишком все прямо)))))

13:48

King’s Bounty 1

Инквизитор 2013-9 Угрюмое визжание переросло в дикий визг!))) ______________ Молодцы - спартачи, их услышали как сейчас говорят. А Ростов нет.

13:48

Ю.Ю.

Сколько понадобится времени новому руководителю свистунов, что бы его "сожрали" точно так же?

13:48

sars882

не жалко. судей вообще не жалко. хоть и выглядят наименее защищенными в этом футбольном бардаке. но бабки то берут. и Иванов не просто так туда залез. протолкнули. так что не жалко.

13:48

Тот самый Зануда

Подготавливают почву перед матчами с Ростовом и ЦСКА....

13:46

alexpomor

gong, как говорил Карпин: "Ну, и...?" Назначил не того, отвечай. Так-что все правильно.

13:44

Проходя мимо

Как много эмоций на форуме о роли власть имущих в нашем футболе, в частности, в судействе. Оглянитесь, а как там в других сферах вашего бытия, окружения? Тут недавно наш президент напомнил известные строки Лермонтова : « Страна рабов, страна господ….». Так почему на футбольном поле должно быть по другому?

13:44

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