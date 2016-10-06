Валентин Иванов покинул РФС

РФС на своем официальном сайте объявил о том, что руководитель Департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покидает свой пост. 55-летний специалист подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством.

Иванов занимал пост руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС с декабря 2013 года. Напомним, что он является арбитром ФИФА. Судейскую карьеру завершил в декабре 2006 года, поскольку ему исполнилось 45 лет.

"Российский футбольный союз благодарит Валентина Валентиновича Иванова за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов", - говорится в сообщении.