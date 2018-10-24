В "Арсенале" не комментируют возможное назначение Кононова в "Спартак"

Руководство тульского "Арсенала" отказалось комментировать возможное назначение главного тренера оружейников Олега Кононова на аналогичный пост в "Спартаке", сообщили "СЭ" в пресс-службе тульского клуба.

По нашей информации красно-белые согласовали условия контракта с 46-летним специалистом, соглашение будет рассчитано до конца сезона-2018/19. (Иван Торопцев)

Ранее защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров прокомментировал возможное назначение Кононова в "Спартак".