14:38 | Футбол — РПЛ

В "Арсенале" не комментируют возможное назначение Кононова в "Спартак"

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Руководство тульского "Арсенала" отказалось комментировать возможное назначение главного тренера оружейников Олега Кононова на аналогичный пост в "Спартаке", сообщили "СЭ" в пресс-службе тульского клуба.

По нашей информации красно-белые согласовали условия контракта с 46-летним специалистом, соглашение будет рассчитано до конца сезона-2018/19. (Иван Торопцев)

Ранее защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров прокомментировал возможное назначение Кононова в "Спартак".

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