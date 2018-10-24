13:25 | Футбол — РПЛ

"Спартак" договорился с Кононовым о контракте

Олег Кононов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Олег Кононов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

По информации "СЭ", "Спартак" договорился с представителями тренера Олега Кононова об условиях контракта.

Срок соглашения составит один год – то есть до конца текущего сезона.

В то же время нерешенным остается вопрос расставания тренера с тульским "Арсеналом", где специалист работает главным тренером. Контракт не предусматривает досрочного разрыва с выплатой компенсации – вероятно, красно-белым предстоит платить компенсацию. (Сергей Егоров)

"Спартак" во вторник провел консультации с представителями Кононова //
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