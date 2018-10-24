Кирилл Комбаров: "Кононов в "Спартаке"? Не слышал"

Защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров - о возможном назначении главного тренера туляков Олега Кононова на аналогичный пост в "Спартаке".
Это место стало вакантным после того, как в понедельник руководство красно-белых отправило в отставку Массимо Карреру - при итальянце команда потерпела три поражения подряд на своем поле в РПЛ, в том числе, в воскресенье в 11-м туре как раз от "Арсенала" (2:3).
- Что вам известно по поводу назначения Кононова в "Спартак"? - вопрос Комбарову.
- Вообще ничего об этом не знаю. Не слышал о таком. (Арман Мкртчян)
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