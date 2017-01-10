"Урал" провел первую тренировку в 2017 году в спортивном зале

"Урал" вышел из отпуска и провел первую тренировку на базе "Бажовия", сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Накануне футболисты команды в полном составе прошли углубленное медицинское обследование.
Сообщается, что вторая тренировка в зале запланирована на вечер вторника.
Первая тренировка #ФКУрал в 2017 году проходит в спортивном зале. pic.twitter.com/ukCKjGIP14– ФК Урал (@FCURAL) 10 января 2017 г.
Пока на улице минус 30, команда вынуждена перебраться в зал и осваивать мини-футбол⚽ pic.twitter.com/Wkmpd6yzTC– ФК Урал (@FCURAL) 10 января 2017 г.