"Урал" провел первую тренировку в 2017 году в спортивном зале

"Урал" вышел из отпуска и провел первую тренировку на базе "Бажовия", сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Накануне футболисты команды в полном составе прошли углубленное медицинское обследование.

Сообщается, что вторая тренировка в зале запланирована на вечер вторника.