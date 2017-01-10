11:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" провел первую тренировку в 2017 году в спортивном зале

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"Урал" вышел из отпуска и провел первую тренировку на базе "Бажовия", сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Накануне футболисты команды в полном составе прошли углубленное медицинское обследование.

Сообщается, что вторая тренировка в зале запланирована на вечер вторника.

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Материалы REN-TV

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