Траоре и Чалов - в "старте" ЦСКА на матч с "Уралом"

Стал известен состав ЦСКА на матч 17-го тура чемпионата России против "Урала". С первых минут на поле появятся нападающие Федор Чалов и Ласина Траоре. Отметим, что во встрече из-за дисквалификации не примут участия защитник армейцев Сергей Игнашевич и хавбек Понтус Вернблум.
Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Головин, Натхо, Тошич, Чалов, Миланов, Траоре. Запасные: Чепчугов, Дзагоев, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.
Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.
- Леонид Слуцкий
- Георгий Щенников
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Василий Березуцкий
- Бибрас Натхо
- Сергей Чепчугов
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Зоран Тошич
- Урал Ек
- Кирилл Набабкин
- Ласина Траоре
- Мариу Фернандес
- Георгий Миланов
- Карлуш Страндберг
- Александр Головин (футбол)
- Астемир Гордюшенко
- Федор Чалов
Критик
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