Траоре и Чалов - в "старте" ЦСКА на матч с "Уралом"

Стал известен состав ЦСКА на матч 17-го тура чемпионата России против "Урала". С первых минут на поле появятся нападающие Федор Чалов и Ласина Траоре. Отметим, что во встрече из-за дисквалификации не примут участия защитник армейцев Сергей Игнашевич и хавбек Понтус Вернблум.

Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Головин, Натхо, Тошич, Чалов, Миланов, Траоре. Запасные: Чепчугов, Дзагоев, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Урал"