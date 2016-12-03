12:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Траоре и Чалов - в "старте" ЦСКА на матч с "Уралом"

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Стал известен состав ЦСКА на матч 17-го тура чемпионата России против "Урала". С первых минут на поле появятся нападающие Федор Чалов и Ласина Траоре. Отметим, что во встрече из-за дисквалификации не примут участия защитник армейцев Сергей Игнашевич и хавбек Понтус Вернблум.

Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Головин, Натхо, Тошич, Чалов, Миланов, Траоре. Запасные: Чепчугов, Дзагоев, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

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