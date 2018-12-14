Тетя Глушакова: "Кто вынудил Дениса на такой разговор? Может, сама Дарья? Вот и наговорил черт знает что"

Тетя хавбека и капитана "Спартака" Дениса Глушакова Ирина подтвердила, что на аудиозаписи разговора действительно голос футболиста. Она отметила, что супруга игрока Дарья спровоцировала его

- Да, это голос Дениса, - приводит "Комсомольская правда" слова Ирины Глушаковой. - Думаю, это ошибка - когда идут суды, разговаривают только адвокаты! А кто вынудил Дениса на такой разговор? Может, сама Дарья? Она спровоцировала! Вот и наговорил черт знает что, сейчас, наверное, сам в шоке. Но это на руку Дарье. Она же получила 5 миллионов уже алиментов? Он же платит ей? Видно мало! Не хватает на оплату адвокатов!

- Как думаете, Дарья пойдет до конца?

- У Даши хватка, как у бультерьера: если схватила за горло, уже не отпустит! А Денис, конечно, не хочет ей платить. Но тут уже суд решит. Что об этом говорить? Но детям будет платить по-любому!

- Ну да. Но сейчас интрига в том, большие ли это будут деньги или маленькие...

- У Дениса контракт до конца 2020 года. Вот и будет получать по 5 миллионов. А кто знает, что будет через два года? Может, и Денис закончит с футболом. Я лично за Дашу не переживаю. А вот за Дениса есть тревога! Что парень с катушек съезжает! Такие нагрузки - и физические, и моральные. Он же не железный!

А у нее все хорошо! Ей, и детям, и внукам хватит! Мне, конечно, Дениса жалко. Развела она его как умела! Травмировала парня, сломала. И считает, что это нормально. Он же ее просил по-мирному разойтись? Денис перенес стресс серьезный. А эта стерва ходит улыбается! Бог ей судья!

Напомним, Глушаковы ведут бракоразводный процесс. 11 декабря Дарья Глушакова подала в полицию заявление на мужа, в котором обвиняет его в угрозе убийством.

В Интернете появилась аудиозапись, на которой Глушаков общается со своей супругой Дарьей, обсуждая алименты и бракоразводный процесс. 31-летний хавбек в нецензурной форме угрожает жене, говоря о том, что привлечет к делу чеченцев, ФСО, ФСБ, а также людей их высших кругов власти.

"Я - мужик!" Огненная речь Глушакова