"Стратегия-2030" подразумевает смягчение лимита на легионеров

Проект Общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года предполагает смягчение лимита на легионеров, сообщает ТАСС. Проект "Стратегии-2030" был разослан субъектам РФС для ознакомления и внесения предложений. Обсуждаться она будет на конференции РФС, которая состоится 24 сентября.

Сейчас в премьер-лиге действует лимит "6+5" (не больше 6 иностранцев на поле), в 2018-м подразумевается его изменение в диапазоне от "7+18" до "10+15" в заявке. Кроме того, планируется запретить тратить на покупку иностранцев бюджетные средства.

В документе указано, что к 2030 году в чемпионате России должна произойти замена количественного лимита качественным (например, не менее 10 матчей за сборную из топ-30 рейтинга ФИФА). Также планируется введение правила обязательного включения в заявку на сезон четырех воспитанников клуба.

В проекте "Стратегии-2030" предполагается, что катализатором развития футбола в России станет чемпионат мира-2018, во время которого произойдет рост интереса к игре. Сборной России предлагается на турнире сделать ставку на молодых футболистов, которые смогут в будущем удачно сыграть на Euro-2020 и ЧМ-2022.

В качестве рычагов реализации "Стратегии-2030" в документе значатся план финансового оздоровления клубов, предусматривающий в том числе работу с болельщиками и подготовку собственных воспитанников; запуск единой информационной системы, которая должна сделать футбол прозрачнее как для любителей, так и для профессионалов; четкое разделение ролей и ответственности РФС и органов исполнительной власти.

Проект "Стратегия-2030": Сборная России должна войти в топ-10 рейтинга ФИФА