11:38 | ФУТБОЛ — Сборная России

Проект "Стратегия-2030": Сборная России должна войти в топ-10 рейтинга ФИФА

0
0
0
5

Стратегия развития футбола до 2030 года предполагает, что сборная России в ближайшие 14 лет войдет в топ-10 рейтинга ФИФА, сообщает ТАСС. Проект "Стратегии-2030" был разослан субъектам РФС для ознакомления и внесения предложений. Обсуждаться она будет на конференции РФС, которая состоится 24 сентября. 

В документе указано, что к 2020 году сборная должна быть не ниже 16-го места, а к 2024-му - не ниже 12-го. На данный момент Россия в рейтинге занимает 38-ю строчку. Кроме того, в проекте говорится, что заполняемость стадионов на матчах РФПЛ должна составить 70 процентов к 2020 году, через четыре года увеличиться до 80, а к 2030-му - до 90. 

Также проект предусматривает, что к 2020 году 8 клубов РФПЛ будут соответствовать финансовому fair play, к 2024-му - все 16, а к 2030-му - все клубы премьер-лиги и ФНЛ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3639667

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Serafimos

Развивайте детский футбол мать вашу !

12:01

fell62

Либо ишак заговорит , либо падишах издохнет . Правнуки Ходжи Насредина.

11:55

+-=0

а что у нас не бред?

11:53

баламошка

"Должна быть! Должна составить!"-----------------А за счёт всего у нас всё это "будет" забыли написать и расписать? Дурные предвыборные лозунги от товарища Путко.

11:53

детлеф

вот это бред.особенно fair play для клубов фнл.

11:46

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ