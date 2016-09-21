Проект "Стратегия-2030": Сборная России должна войти в топ-10 рейтинга ФИФА

Стратегия развития футбола до 2030 года предполагает, что сборная России в ближайшие 14 лет войдет в топ-10 рейтинга ФИФА, сообщает ТАСС. Проект "Стратегии-2030" был разослан субъектам РФС для ознакомления и внесения предложений. Обсуждаться она будет на конференции РФС, которая состоится 24 сентября.

В документе указано, что к 2020 году сборная должна быть не ниже 16-го места, а к 2024-му - не ниже 12-го. На данный момент Россия в рейтинге занимает 38-ю строчку. Кроме того, в проекте говорится, что заполняемость стадионов на матчах РФПЛ должна составить 70 процентов к 2020 году, через четыре года увеличиться до 80, а к 2030-му - до 90.

Также проект предусматривает, что к 2020 году 8 клубов РФПЛ будут соответствовать финансовому fair play, к 2024-му - все 16, а к 2030-му - все клубы премьер-лиги и ФНЛ.