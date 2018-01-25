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"Спартак" улетел на второй сбор. Фото

Сегодня. Шереметьево. Луиз АДРИАНУ и Педро РОША. Фото ФК "Спартак", spartak.com
Сегодня. Шереметьево. Луиз АДРИАНУ и Педро РОША. Фото ФК "Спартак", spartak.com
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Сегодня рано утром "Спартак" из аэропорта "Шереметьево" вылетел в Испанию. Второй сбор красно-белых пройдет в Марбелье с 25 января по 7 февраля.

Состав "Спартака" (27 футболистов): 
вратари Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко
защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков
полузащитники Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Фернанду
нападающие Педро Роша, Квинси Промес, Зе Луиш, Луиз Адриану, Лоренсо Мельгарехо.

В Испании у "Спартака" запланированы три контрольных матча: 31 января с болгарским ЦСКА (София), 3 февраля с китайской командой "Хэбэй Чайна Форчун", 7 февраля с пражской "Спартой".

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