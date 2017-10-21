"Спартак" после "Севильи" сыграл вничью с "Амкаром"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Амкар" - 0:0. Красно-белые сыграли вничью с пермской командой. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

"Спартак" на своем поле в матче 14-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Амкаром" (0:0). Команда Массимо Карреры поднялась на четвертое место в турнирной таблице, обойдя "Краснодар".

В концовке встречи серьезную ошибку совершил судья Павел Кукуян, который не назначил 11-метровый удар в ворота "Спартака".

Напомним, что во вторник красно-белые одержали свою самую крупную победу в Лиге чемпионов, разгромив "Севилью" (5:1).

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Спартак" (Москва) – "Амкар" (Пермь) – 0:0

"Спартак": Селихов, Ещенко (Кутепов, 53), Таски, Джикия, Комбаров, Попов (Педро Роша, 62), Фернанду, Глушаков, Промес, Мельгарехо, Луиз Адриану.

"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Белоруков, Конде, Милькович, Эззатоллахи, Гол (Костюков, 63), Баланович (Огуде, 89), Гащенков, Идову, Прокофьев (Бодул, 72).

Предупреждения: Гащенков, 65. Идову, 85.

Судьи: КУКУЯН, Бочков (оба Сочи), Стипиди (Краснодар).

21 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар" //

Судья-дебютант не наказал "Спартак" 11-метровым