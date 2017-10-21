"Спартак" после "Севильи" сыграл вничью с "Амкаром"

"Спартак" на своем поле в матче 14-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Амкаром" (0:0). Команда Массимо Карреры поднялась на четвертое место в турнирной таблице, обойдя "Краснодар".
В концовке встречи серьезную ошибку совершил судья Павел Кукуян, который не назначил 11-метровый удар в ворота "Спартака".
Напомним, что во вторник красно-белые одержали свою самую крупную победу в Лиге чемпионов, разгромив "Севилью" (5:1).
Чемпионат России
Премьер-лига
14-й тур
"Спартак" (Москва) – "Амкар" (Пермь) – 0:0
"Спартак": Селихов, Ещенко (Кутепов, 53), Таски, Джикия, Комбаров, Попов (Педро Роша, 62), Фернанду, Глушаков, Промес, Мельгарехо, Луиз Адриану.
"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Белоруков, Конде, Милькович, Эззатоллахи, Гол (Костюков, 63), Баланович (Огуде, 89), Гащенков, Идову, Прокофьев (Бодул, 72).
Предупреждения: Гащенков, 65. Идову, 85.
Судьи: КУКУЯН, Бочков (оба Сочи), Стипиди (Краснодар).
21 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Трансляция матча "Спартак" – "Амкар" //
Судья-дебютант не наказал "Спартак" 11-метровым
Генри Морган
Да, не привык "Спартак" два матча в неделю играть с хорошо мотивированными соперниками. Тяжеловат был. Играл малость получше, чем "Амкар". В целом, футбол неплохой получился. С какого-то момента пошла открытая игра, и пермяки чуть не преуспели. Могли пару раз наказать "Спартак" за самонадеянность в обороне. И конечно, центральным моментом всей встречи стал эпизод столкновения Селихова и Идову. Селихов к мячу не успел, в итоге сбил Идову. Куда всё-таки смотрели главный и судья на линии в момент их столкновения, остаётся загадкой. Вот вам и пригодилась система видеоповторов, против которой многие выступают! А она не работает из-за проволочек Будогосского и Мутко. Пенальти - это конечно не гол. Но, так топорно обслуживать матчи...) Тут невооружённым взглядом было видно, что пенальти был. С другой стороны, не настолько "Спартак" был бледен, что заслуживал поражения. Вот Мельгарехо почему-то мазал по воротам, что не момент , то мимо. Он перегрелся, устал? Сколько ж можно у ворот промахиваться? Понравился Селихов, который опять вытаскивал невероятные мячи. Хотя, статистика пишет, что удар в створ ворот "Спартака" был всего один. Что в общем странно.
21:33
морпех
Интересно,..всегда хотел спросить,а зачем смотреть АПЛ?Или Испанию?Я бы ещё понял - ЧМ и ЧЕ...но местные разборки между собой клубов?Какой смысл болеть за одну испанскую команду против другой?
21:33
Новоуепинни
И да, по Севилье - 100 раз уже все грили, что Севилья - не показатель. Тупо домашняя команда, на выезде может бросить играть и хоть 5 получить. Тем более, это группа, а не стыки, 2:1 или 5:1 - без разницы. Спартачок и Самаре 4:0 так же влетал - и че? Мог в ответке 8:0 выиграть, никто бы не удивился ))
21:32
kaduly
Раз в год и палка стреляет,Спартачек середнячек,бежит за лидерами спотыкается
21:32
Tribunal Z
Положа руки на сердце боги были благосклонны к Спартаку сегодня, могли и баранку получить, в то же время повезло и Амкару. Удачный день получается)))
21:31
jpanin
Специально для повара : евроочечки вам последние 10 лет набирали ЦСКА с Зенитом , и вас за счёт этих команд иногда пускали в Европу ,где вы как правило лажались ...
21:31
морпех
Баск 1.При назначении пенальти красная карточка не дается. 2. Введут видеоповторы и п-ц хрюшкиной кормушке. 21:29////Ну повторы тоже не факт ,что абсолютно будут справедливо разбираться...А вот подумалось,а большинству топовых команд?Или тому же Динамо - сегодня)?
21:31
yadkar
пони трепещите. Скоро вы будете ниже и Спартака и Краснодара. Осталось три очка.
21:31
Помощник Президента
Ну вот, опять придётся ждать очередного возвращения спартака!
21:31
эдпитер
а приятно)))После Севильи читал мясных комментаторов, так все уже считали насколько очков сегодня Спам приблизится к лидерам. А вышла-то неувязочка, да еще и ничья-то несправедливая, украденная благодаря судье у Амкара
21:30
Dimos*
Dennis-Ber Редко смотрю матчи РФПЛ, но после того как узнал...........Дичь, а не РФПЛ._________ ну выскажись тогда на тему сегодняшнего тура в апл ? там что против МЮ, МС, Челси оппоненты не в автобус играть вышли ? Играли в ту же крепость и рубились как пермяки только антураж на картинке ящика немного другой , ибо мясо то же норм шизило )
21:29
Tribunal Z
Главное чтобы это в систему не вошло, что когда Спартак правило нарушает в штрафной судья притворяется слепым и помощники его тоже, кстати не понимаю за что они деньги получают если таких вещей не видят тоже))))
21:29
Баск
1.При назначении пенальти красная карточка не дается. 2. Введут видеоповторы и п-ц хрюшкиной кормушке.
21:29
old grumbler
Отскочил Спартак а пыжатся как будто чуть не выиграли....
21:29
вояка
Пеналь, конечно, стопудовый .... не поставил судья; а по игре - спартак должен был всё решать задолго до 85-й минуты, но .... трёхярусные автобусы никто не отменял. И тут хозяевам (на мой взгляд) оставалось только одно - чтоб хоть раз закатить надо или грузить с флангов штрафную в английском стиле, рассчитывать на удачный отскок. Другой вариант (который к сожалению никто из наших исполнить не может) - это очень быстро играть в одно касание в районе радиуса штрафной .... так умеет барса ... возможно чуть хуже реал, манчестер, челси, а наши (хоть кто!) увы и ах; тут от исполнителей атаки требуется высочайшее индивидуальное мастерство. Когда-нибудь может быть и наши так же сумеют .... а болелы как всегда будут ждать.
21:28
эдпитер
Амкар-то, оказывается, в 5 раз сильнее Севильи)))))
21:28
морпех
TRISP////Или ты считаешь,что если одна команда отбивается,то надо с десяток раз ей пеналь поставить(например),чтоб не отбивалась?А если ММА(как сегодня в Беллаторе со Шлименко бедным,где наши придумали какое - то несправедливое судейство?),типа один ведёт поединок,другому автоматом поражение?
21:28
DOCTORKS
Амкар-это Вам не Севилья!!!!
21:26
Гантэр
Ну вообще то Спартак пока за 6 лет набрал только 5 очков ,а ЦСКА за один этот сезон уже 10 . Так что про очки ты как то поскромнее.
21:26
Bossonn
А визгу то поросячьего было!!!! Да мы!!! Да мы!!! Завтра Лигу заберем! А сами еле отскочили. Тьфу!
21:25
Mon65
Повторы надо вводить, тогда и Кукуяны не будут закрывать глаза на подобные ляпы. Игрок Амкара протолкнул мяч, чтобы перепрыгнуть через вратаря и отправить пятнистый в пустые ворота, но тут Селихов валит его. Мяч, не коснувшись вратаря уходит, и судья назначает от ворот, а за протесты боковому показывает карточку нападающему Амкара. Были бы повторы, такого ляпа бы не было со стороны судьи. Может он действительно и не видел эпизод? Ну а Спартак в концовке еле еле ноги унес, и без помощи судьи было два 100%-х момента. Могли и так решать, без Кукуянов.
21:25
морпех
TRISP ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ морпех TRISP Читая комментарии можно подумать что матч с Севильей судил российский судья)))) 21:15////Ну вот какое отношение имеет одна игра к другой?Или ты тоже не увидел пенальти?!)) 21:18__________________ я увидел что одна команда играла а другая отбивалась, так чего зря мутить? Счёт по сути даже не по игре. 21:21///Ну подобным образом и ЧМ становились...Например Италия последние 2 раза!Какая разница,кто как играет,выигрывает тот,кто больше забил(ну или меньше пропустил)!
21:25
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А вообще все по Ломоносову. Где в каком месте чего сколько прибудет, в другом столько же убудет. С Севильей повезло капитально ,залетало все, а в свои нет. Теперь все уравновесилось.
21:24
П_о_в_а_р
Не свезло малёх. Все силы на Севилью ушли. А что делать? Надо добывать Россиюшке евроочёчки... Не конявые же это делать будут.
21:23
морпех
Новоуепинни морпех Новоуепинни И что характерно, всегда в пользу свиных судят. Один тока раз сбой был, когда с бомжами придушили. Ну так понятно, против зенитовского лобби спартаковское не канает, просто плюгавые старикашки. И то пятачиный вой и плач на всю округу подняли. Зато щас типа так и надо, всяких кукуянов назначать 21:09////Ну не правда!Сегодня - да!Просто сумасшедший ляп!Но были и более крутые ляпы с другими командами! 21:14 ------------ Например? Когда это против мясных в последнее время например пеналь поставили, как против Бенфики с конями или Црвене Звезде с магнитом? 21:17/////Ну мне глубоко по барабану фаны и команды...я просто за справедливость...я через неделю и этот не вспомню..Однако,были игры ,когда вратари фолили вне пределов штрафной...в этом сезоне...играли рукой(буквально сегодня)полевые игроки в своей штрафной,Просто ляп в матче с Уралом в прошлом сезоне,конечно,затмит все(!) судейские решения ...причём судейство тогда признили правильным... а матч,когда кудряшова из Краснодара убрали с поля ни за что?а когда "сам себе нос сломал" - не помню,кто тогда играл...А Акинфеев в прошлом сезоне вместо красной карточки?А в этом?
21:23
самарец
Судья продажный!!! Козёл ты!!!
21:23
blue-white!
Федунишко должен сегодня перед судейкой проставиться, благодаря ему секта спасло своё очко!)))
21:22
Циничный
serzheo Это удаление вратаря и пенальти. Ща мы посмотрим что скажут нам Будогоские и Рабинович. 21:17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пенальти и КК сейчас по правилам не совместимы. Если пенальти - то только ЖК, не больше... Типа "двойное наказание"... по правилам нельзя.
21:21
TRISP
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ морпех TRISP Читая комментарии можно подумать что матч с Севильей судил российский судья)))) 21:15////Ну вот какое отношение имеет одна игра к другой?Или ты тоже не увидел пенальти?!)) 21:18__________________ я увидел что одна команда играла а другая отбивалась, так чего зря мутить? Счёт по сути даже не по игре.
21:21
Жареный снеговик
Последние 6 матчей Севильи с испанскими грандами в Примере: Реал: 1:4. 2:1,3:3, 0:3,2:3, 0:4. Барселона: 0:3, 1:2, 0:3, 0:2, 0:2, 1:2. Итого в 12 матчах: 1 победа, 1 ничья и 10 поражений (разница мячей: 10:32). Как там наши орали? "Это была Величайшая Победа...". Тьфу!... Позорище!
21:21