Судья-дебютант не наказал "Спартак" 11-метровым

В конце матча 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" (0:0) серьезную ошибку совершил судья Павел Кукуян, только в этом сезоне дебютировавший в премьер-лиге и проводивший в ней свой второй матч. За первый, в котором 18 августа играли "Тосно" и "СКА-Хабаровск" (0:0), он получил неудовлетворительную оценку. И вот – вторая "двойка".
Арбитр снова не назначил 11-метровый удар. В этот раз – в ворота "Спартака". Рефери почему-то не заметил, что вратарь красно-белых Александр Селихов сбил Брайана Идову. Такой фол, совершенный в своей штрафной площади, наказывается пенальти. (Александр БОБРОВ)
Кто такой Павел Кукуян. Этот арбитр удалил Мевлю и наказал "Зенит" пенальти //
"Спартак" после "Севильи" сыграл вничью с "Амкаром"
zenitoman
У сектантов работа с судьями проставлена на поток.
21:33
sancesz
Пардон, Паршивлюка.
21:33
sancesz
Забавно, когда в ворота ЦСКА за нырок Песькова назначают пенальти, там все по правилам (хотя Акинфеев его даже не трогал). А когда Селихов сносит игрока Амкара, тут все по правилам. Ахахахахахах Реально сектанты )))
21:32
Ю.Ю.
Wild Weasel ____________ Этот же свистун поставил Зене пеналь, причём не побоялся указать на точку уже в дополнительное время игры на Кубок.
21:32
Millwall82
Давно уже пора хача 91летнего из РФС убирать. И не будет лобби, больше никакого.
21:32
janpolnikolaich
Тестируют Судейку на лояльность к системе. Здесь же сплошные "неуды " наоборот , говорят о том , что судья тест сдал на отлично . Ну пожурят в прессе его слегка , и будет работать на " блага" Федуна вечно.
21:31
ну я
Судья УЕФА, который судил ЛЧ был резервным, Хухуян главный... Будогорский больной человек. Болезнь: отсутствие совести и мозга.
21:31
Wild Weasel
ленинградский _ При справедливом судействе "Спартак" не был бы чемпионом!!! ____ При справедливом судействе у Зенита вообще могло ни быть бы до сих пор ни одного чемпионства (включая 1984 г.)
21:30
Millwall82
SSergey,да я помню вашу вонь,в том году в октябре. Когда Кришито не удалили. Ныли целый месяц.В Москве настоящий фейерверк творился.
21:30
TRISP
Вот в чем отличие болельщиков Спартака от других? В том что если бы Спартак играл так как сегодня играл Амкар ПРОСТО ЯЗЫК НЕ ПОВЕРНУЛСЯ БЫ ГОВОРИТЬ О ПЕНАЛЬТИ!
21:30
Wild Weasel
rastasick __ даже комментаторы признали,что пенальти был ___ Вот это - пять с плюсом! Ладно Буходосский, ладно Хусаинов, ладно Бобров, но комментаторы - это самая высшая инстанция! Если уж они сказали - всё однозначно! Кстати, что бы сказал Геннадий Сергеевич, если бы такой эпизод случился у ворот Зенита? Он бы сказал: "Никакого пенальти, чистейшая симуляция". Бакланы, будьте объективны! В ворота Зенита ТАКОЙ пенальти не поставили бы 146%
21:29
ленинградский
"Спартак" опять нечестно заработал очко. Это сказывается та истерия, которую он развел в прошлом году и благодаря которой он стал чемпионом. Ему подсуживали, а "Зенит" - засуживали. При справедливом судействе "Спартак" не был бы чемпионом!!!
21:29
ну я
TRISP Это что за футбол такой? Всё игру отбиваться и молить о пенальти? Хоть немного имейте мужества и совести уважаемые пермяки! 21:25 Отбивались, отбились и за последнии 10 минут имели 3 100% момента, а Спартак 0. Так что имейте мужество признать, что отскочили.
21:29
SSergey
Millwall82 И на секунду задумайтесь, что бы было если бы в подобной ситуации оказался игрок Спартак....ООО самые смрадные канализации показались бы райскими садами. 21:24 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Не надо выдавать свои больные умозаключения, как свершившийся факт.
21:28
blue-white!
rastasick, гы-гы-гы)) Тогда в инкубаторе)))
21:27
egoshin-alex
idiot , ты и впрямь он и есть!
21:26
паоло росси
пенальти не было, а солнце вращается вокруг земли. и точка!))))
21:26
SSergey
Не судью надо отстранять, а комментаторов, которые тролят бакланских болельщиков и тем самым делают рейтинг спортивным изданиям, заставляя их писать всякую чушь.
21:25
ntsg62
Там 100% пенальти,просто на Спартак постоянно ставят либо своих,либо трусливых судей.Вон,Рубину тоже не дали пробить пенальти,слов нет,там только слепой не видит попадание в руку.Сколько можно одни команды топить,а другие тащить за уши?!Когда введут видеопросмотры?? ?По- моему,Будогосский на зарплате у Спартака!!!
21:25
TRISP
Это что за футбол такой? Всё игру отбиваться и молить о пенальти? Хоть немного имейте мужества и совести уважаемые пермяки!
21:25
Millwall82
И на секунду задумайтесь, что бы было если бы в подобной ситуации оказался игрок Спартак....ООО самые смрадные канализации показались бы райскими садами.
21:24
rastasick
blue-white! rastasick Ппц,даже комментаторы признали,что пенальти был,а этим ссы в глаза-все божья роса)))секта жива!)) 21:14------------------------------ромбоголые, что с них взять, кроме анализов?_______анализы я бы тоже побоялся брать-с.в.иной грипп не дремлет!
21:21
I love sports
Пенальти не было.Был картинный кульбит Идову.Селихов уже и руки убрал,но Идову очень хотел пенальти.Абсолютно заслуженная жёлтая карточка.
21:21
egoshin-alex
Нападающему нужно только первым коснуться мяча, а потом запнуться за руки вратаря, который уже отыгран. Пеналь бесспорный.
21:21
Thomas_Boy_
КБ-братаны бесподобны.)))
21:20
SSergey
Пенальти не было, судья сработал четко. Посмотрите повтор с другой камеры, Селихов играл в мяч.
21:20
Долго наблюдал за идиотами на эт
Даже спортаг-экпресс хухуяна заподозрил в подкупе...
21:20
Millwall82
Ну есть такое понятие "Спартак головного мозга", так вот 90 % болел Спартака больны этим страшным недугом. Симптомы..1 Полное отсутствие объективности 2 Раздражительность на факты 3 Тотальное виденье неких заговоров, даже когда судья за них.
21:20
Odissevs
Никакого одиннадцатиметрового не было. Идите лесом.
21:20
паоло росси
Odissevs Пенальти не было. Точка.-------------------------------------))))))))
21:19