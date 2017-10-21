Судья-дебютант не наказал "Спартак" 11-метровым

В конце матча 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" (0:0) серьезную ошибку совершил судья Павел Кукуян, только в этом сезоне дебютировавший в премьер-лиге и проводивший в ней свой второй матч. За первый, в котором 18 августа играли "Тосно" и "СКА-Хабаровск" (0:0), он получил неудовлетворительную оценку. И вот – вторая "двойка".

Арбитр снова не назначил 11-метровый удар. В этот раз – в ворота "Спартака". Рефери почему-то не заметил, что вратарь красно-белых Александр Селихов сбил Брайана Идову. Такой фол, совершенный в своей штрафной площади, наказывается пенальти. (Александр БОБРОВ)

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