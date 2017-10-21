21:00 | Футбол — РФПЛ

Судья-дебютант не наказал "Спартак" 11-метровым

Момент столкновения Брайана ИДОВУ и Александра СЕЛИХОВА. Момент столкновения Брайана ИДОВУ и Александра СЕЛИХОВА. Момент столкновения Брайана ИДОВУ и Александра СЕЛИХОВА. Момент столкновения Брайана ИДОВУ и Александра СЕЛИХОВА. Момент столкновения Брайана ИДОВУ и Александра СЕЛИХОВА. Сегодня. Москва. "Спартак" - "Амкар" - 0:0. Главный арбитр матча Павел КУКУЯН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Момент столкновения Брайана ИДОВУ и Александра СЕЛИХОВА.
50

В конце матча 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" (0:0) серьезную ошибку совершил судья Павел Кукуян, только в этом сезоне дебютировавший в премьер-лиге и проводивший в ней свой второй матч. За первый, в котором 18 августа играли "Тосно" и "СКА-Хабаровск" (0:0), он получил неудовлетворительную оценку. И вот – вторая "двойка".

Арбитр снова не назначил 11-метровый удар. В этот раз – в ворота "Спартака". Рефери почему-то не заметил, что вратарь красно-белых Александр Селихов сбил Брайана Идову. Такой фол, совершенный в своей штрафной площади, наказывается пенальти. (Александр БОБРОВ)

Кто такой Павел Кукуян. Этот арбитр удалил Мевлю и наказал "Зенит" пенальти // 
"Спартак" после "Севильи" сыграл вничью с "Амкаром"

Спартак М - Амкар

 

50
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (50)
Войти, чтобы оставить комментарий

zenitoman

У сектантов работа с судьями проставлена на поток.

21:33

sancesz

Пардон, Паршивлюка.

21:33

sancesz

Забавно, когда в ворота ЦСКА за нырок Песькова назначают пенальти, там все по правилам (хотя Акинфеев его даже не трогал). А когда Селихов сносит игрока Амкара, тут все по правилам. Ахахахахахах Реально сектанты )))

21:32

Ю.Ю.

Wild Weasel ____________ Этот же свистун поставил Зене пеналь, причём не побоялся указать на точку уже в дополнительное время игры на Кубок.

21:32

Millwall82

Давно уже пора хача 91летнего из РФС убирать. И не будет лобби, больше никакого.

21:32

janpolnikolaich

Тестируют Судейку на лояльность к системе. Здесь же сплошные "неуды " наоборот , говорят о том , что судья тест сдал на отлично . Ну пожурят в прессе его слегка , и будет работать на " блага" Федуна вечно.

21:31

ну я

Судья УЕФА, который судил ЛЧ был резервным, Хухуян главный... Будогорский больной человек. Болезнь: отсутствие совести и мозга.

21:31

Wild Weasel

ленинградский _ При справедливом судействе "Спартак" не был бы чемпионом!!! ____ При справедливом судействе у Зенита вообще могло ни быть бы до сих пор ни одного чемпионства (включая 1984 г.)

21:30

Millwall82

SSergey,да я помню вашу вонь,в том году в октябре. Когда Кришито не удалили. Ныли целый месяц.В Москве настоящий фейерверк творился.

21:30

TRISP

Вот в чем отличие болельщиков Спартака от других? В том что если бы Спартак играл так как сегодня играл Амкар ПРОСТО ЯЗЫК НЕ ПОВЕРНУЛСЯ БЫ ГОВОРИТЬ О ПЕНАЛЬТИ!

21:30

Wild Weasel

rastasick __ даже комментаторы признали,что пенальти был ___ Вот это - пять с плюсом! Ладно Буходосский, ладно Хусаинов, ладно Бобров, но комментаторы - это самая высшая инстанция! Если уж они сказали - всё однозначно! Кстати, что бы сказал Геннадий Сергеевич, если бы такой эпизод случился у ворот Зенита? Он бы сказал: "Никакого пенальти, чистейшая симуляция". Бакланы, будьте объективны! В ворота Зенита ТАКОЙ пенальти не поставили бы 146%

21:29

ленинградский

"Спартак" опять нечестно заработал очко. Это сказывается та истерия, которую он развел в прошлом году и благодаря которой он стал чемпионом. Ему подсуживали, а "Зенит" - засуживали. При справедливом судействе "Спартак" не был бы чемпионом!!!

21:29

ну я

TRISP Это что за футбол такой? Всё игру отбиваться и молить о пенальти? Хоть немного имейте мужества и совести уважаемые пермяки! 21:25 Отбивались, отбились и за последнии 10 минут имели 3 100% момента, а Спартак 0. Так что имейте мужество признать, что отскочили.

21:29

SSergey

Millwall82 И на секунду задумайтесь, что бы было если бы в подобной ситуации оказался игрок Спартак....ООО самые смрадные канализации показались бы райскими садами. 21:24 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Не надо выдавать свои больные умозаключения, как свершившийся факт.

21:28

blue-white!

rastasick, гы-гы-гы)) Тогда в инкубаторе)))

21:27

egoshin-alex

idiot , ты и впрямь он и есть!

21:26

паоло росси

пенальти не было, а солнце вращается вокруг земли. и точка!))))

21:26

SSergey

Не судью надо отстранять, а комментаторов, которые тролят бакланских болельщиков и тем самым делают рейтинг спортивным изданиям, заставляя их писать всякую чушь.

21:25

ntsg62

Там 100% пенальти,просто на Спартак постоянно ставят либо своих,либо трусливых судей.Вон,Рубину тоже не дали пробить пенальти,слов нет,там только слепой не видит попадание в руку.Сколько можно одни команды топить,а другие тащить за уши?!Когда введут видеопросмотры?? ?По- моему,Будогосский на зарплате у Спартака!!!

21:25

TRISP

Это что за футбол такой? Всё игру отбиваться и молить о пенальти? Хоть немного имейте мужества и совести уважаемые пермяки!

21:25

Millwall82

И на секунду задумайтесь, что бы было если бы в подобной ситуации оказался игрок Спартак....ООО самые смрадные канализации показались бы райскими садами.

21:24

rastasick

blue-white! rastasick Ппц,даже комментаторы признали,что пенальти был,а этим ссы в глаза-все божья роса)))секта жива!)) 21:14------------------------------ромбоголые, что с них взять, кроме анализов?_______анализы я бы тоже побоялся брать-с.в.иной грипп не дремлет!

21:21

I love sports

Пенальти не было.Был картинный кульбит Идову.Селихов уже и руки убрал,но Идову очень хотел пенальти.Абсолютно заслуженная жёлтая карточка.

21:21

egoshin-alex

Нападающему нужно только первым коснуться мяча, а потом запнуться за руки вратаря, который уже отыгран. Пеналь бесспорный.

21:21

Thomas_Boy_

КБ-братаны бесподобны.)))

21:20

SSergey

Пенальти не было, судья сработал четко. Посмотрите повтор с другой камеры, Селихов играл в мяч.

21:20

Долго наблюдал за идиотами на эт

Даже спортаг-экпресс хухуяна заподозрил в подкупе...

21:20

Millwall82

Ну есть такое понятие "Спартак головного мозга", так вот 90 % болел Спартака больны этим страшным недугом. Симптомы..1 Полное отсутствие объективности 2 Раздражительность на факты 3 Тотальное виденье неких заговоров, даже когда судья за них.

21:20

Odissevs

Никакого одиннадцатиметрового не было. Идите лесом.

21:20

паоло росси

Odissevs Пенальти не было. Точка.-------------------------------------))))))))

21:19