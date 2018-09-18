Руслан Нигматуллин – о Глушакове , Ещенко и Каррере: "Лучше сказать все на тренировке в глаза"

Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин – о ситуации с игроками красно-белых Андреем Ещенко и Денисом Глушаковым. Накануне они лайкнули пост известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, который написал стихотворение, раскритиковав главного тренера команды Массимо Карреру. Позже Глушаков написал в Инстаграме, что не лайкал пост и что у него хорошие отношения с итальянцем.

– В современном мире социальные сети глубоко вошли в нашу жизнь, – сказал Нигматуллин. – Лайк или дизлайк... Лучше, чтобы они сказали все на тренировке в глаза. Но, честно говоря, серьезно относиться к этому не стоит. (Игорь Новиков)

Глушаков и Ещенко лайкнули посты с критикой Карреры. Подробности - здесь.