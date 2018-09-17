Глушаков и Ещенко лайкнули посты с критикой Карреры

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и защитник красно-белых Андрей Ещенко поставили отметки "нравится" к записям в Инстаграме с критикой главного тренера команды Массимо Карреры.

Сообщение с разгромным стихотворением об итальянце в соцсетях разместил известный актер и болельщик московского клуба Дмитрий Назаров. В нем поклонник "Спартака" выразил личное мнение, что клубу не по пути с Каррерой.

Лайк от Дениса Глушакова.

Глушаков поставил отметку "нравится" одному из постов с перепечаткой стихотворения Назарова на популярной странице о "Спартаке" в Инстаграме. На нее, в частности, подписана жена тренера красно-белых Пинни Каррера. Позже полузащитник убрал лайк – видимо, прочитав произведение актера.

Ещенко отметил оригинальный пост Назарова, в котором он выложил видео со своим произведением. При этом лайк остается до момента публикации этой заметки, а болельщики в комментариях осуждают поведение футболиста "Спартака".

Лайк от Андрея Ещенко.

Добавим, что отметкой "нравится" в соцсетях под негативным сообщением о красно-белых также отметился руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов. Он сделал это в Твиттере под комментарием одного из болельщиков, который критически отозвался об игре команды.