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Глушаков и Ещенко лайкнули посты с критикой Карреры

Массимо Каррера и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ" Лайк от Дениса Глушакова. Лайк от Андрея Ещенко.
Массимо Каррера и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и защитник красно-белых Андрей Ещенко поставили отметки "нравится" к записям в Инстаграме с критикой главного тренера команды Массимо Карреры.

Сообщение с разгромным стихотворением об итальянце в соцсетях разместил известный актер и болельщик московского клуба Дмитрий Назаров. В нем поклонник "Спартака" выразил личное мнение, что клубу не по пути с Каррерой.

Лайк от Дениса Глушакова.
Лайк от Дениса Глушакова.

Глушаков поставил отметку "нравится" одному из постов с перепечаткой стихотворения Назарова на популярной странице о "Спартаке" в Инстаграме. На нее, в частности, подписана жена тренера красно-белых Пинни Каррера. Позже полузащитник убрал лайк – видимо, прочитав произведение актера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назаров: "Ну что еще должно случиться, Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица, А наше счастье - не Каррера. С ним нет полета и простора - одна украденная радость. И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность. Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает. И нет яиц от этой птицы, И съесть нельзя, и не летает"

Публикация от КРАСНО - БЕЛЫЕ 🔝 (@fcsm_msk) 17 Сен 2018 в 9:23 PDT

Ещенко отметил оригинальный пост Назарова, в котором он выложил видео со своим произведением. При этом лайк остается до момента публикации этой заметки, а болельщики в комментариях осуждают поведение футболиста "Спартака".

Лайк от Андрея Ещенко.
Лайк от Андрея Ещенко.

Добавим, что отметкой "нравится" в соцсетях под негативным сообщением о красно-белых также отметился руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов. Он сделал это в Твиттере под комментарием одного из болельщиков, который критически отозвался об игре команды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#fcsm

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 17 Сен 2018 в 7:53 PDT

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