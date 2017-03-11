"Рубин" и "Оренбург" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата России. Казанцы догнали "Амкар" - у команд по 27 очков. Гости теперь занимают 13-е место, на один балл опережая "Арсенал" и "Крылья Советов".

Отметим, что встреча проходила на стадионе "Центральный". Перед началом игры главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов назвал поле на стадионе очень плохим.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

"Рубин" (Казань) – "Оренбург" – 0:0

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Жемалетдинов, Камболов (Цакташ, 65), М'Вила, Ткачук (Гекдениз, 67), Жонатас, Канунников.

"Оренбург": Кержаков, Малых, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов, Афонин, Георгиев, Воробьев (Драгун, 83), Григорьев, Дюриш (Саная, 88).

Предупреждения: Камболов, 15. Самбрано, 30. Дюриш, 60. Малых, 74. Афонин, 78. Канунников, 90+1.

Судьи: МАТЮНИН (Москва), Лунев (Новосибирск), Назаров (Невинномысск).

11 марта. Казань. Стадион "Центральный".

Трансляция матча "Рубин" – "Оренбург"