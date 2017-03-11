"Рубин" и "Оренбург" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата России. Казанцы догнали "Амкар" - у команд по 27 очков. Гости теперь занимают 13-е место, на один балл опережая "Арсенал" и "Крылья Советов".
Отметим, что встреча проходила на стадионе "Центральный". Перед началом игры главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов назвал поле на стадионе очень плохим.
Чемпионат России
Премьер-лига
19-й тур
"Рубин" (Казань) – "Оренбург" – 0:0
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Жемалетдинов, Камболов (Цакташ, 65), М'Вила, Ткачук (Гекдениз, 67), Жонатас, Канунников.
"Оренбург": Кержаков, Малых, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов, Афонин, Георгиев, Воробьев (Драгун, 83), Григорьев, Дюриш (Саная, 88).
Предупреждения: Камболов, 15. Самбрано, 30. Дюриш, 60. Малых, 74. Афонин, 78. Канунников, 90+1.
Судьи: МАТЮНИН (Москва), Лунев (Новосибирск), Назаров (Невинномысск).
11 марта. Казань. Стадион "Центральный".
spetrov
П_о_в_а_р :))) Хорошая команда у Оренбурга. Молодцы, стараются.
18:48
П_о_в_а_р
Уже четвёртый (из четырёх) договорняк в туре. Грустно за родной чемп.
18:45
сосед китайцев
что это было?
18:38
Slim Taller
Такой футбол нам не надо.ЦСКА - Зенит по сравнению с ним просто космос.
18:36