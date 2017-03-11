Роберт Евдокимов: "Плохое поле в Казани? Россия, март месяц…"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов в преддверии гостевого матча 19-го тура чемпионата России против "Рубина" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что в плохом состоянии газона на стадионе "Центральный" нет ничего удивительного.

– Поле, естественно, очень плохое, – подчеркнул Евдокимов. – Но ничего удивительного, это Россия, март месяц. Понятно, что будет тяжело. Газон лучше не стал от того, что мы на нем не потренировались. Думаю, беречь надо хорошие поля, а это беречь, наверное, не стоило.