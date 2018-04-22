"Руби окно в Европу". Баннер "Арсенала" перед матчем с "Зенитом"

Болельщики "Арсенала" перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Зенита" вывесили баннер, на котором слева изображен главный тренер команды Миодраг Божович, справа - Петр Первый. Фанаты на полотне написали: "Руби окно в Европу", тем самым призывая свою команду бороться за путевку в Лигу Европы.

Напомним, что в Лигу Европы гарантировано попадает пятая команда чемпионата, а шестую европутевку от России (три - в ЛЧ, три - в ЛЕ) получит победитель Кубка - "Тосно" или "Авангард".

Турнирная таблица РФПЛ // Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"