14:40 | Футбол — РФПЛ

"Руби окно в Европу". Баннер "Арсенала" перед матчем с "Зенитом"

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Болельщики "Арсенала" перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Зенита" вывесили баннер, на котором слева изображен главный тренер команды Миодраг Божович, справа - Петр Первый. Фанаты на полотне написали: "Руби окно в Европу", тем самым призывая свою команду бороться за путевку в Лигу Европы.

Напомним, что в Лигу Европы гарантировано попадает пятая команда чемпионата, а шестую европутевку от России (три - в ЛЧ, три - в ЛЕ) получит победитель Кубка - "Тосно" или "Авангард".

Турнирная таблица РФПЛ // Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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bvb1987

может они просто опоздали) сделали баннер до матча спартак тосно)

15:17

HAZELSAMARA

Вероятно, в Туле рассчитывают на то, что Кубок возьмёт ФК "Тосно", после чего УЕФА забанит означенный ФК по финансовому фэйр-плэй.

14:48

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