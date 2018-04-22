"Руби окно в Европу". Баннер "Арсенала" перед матчем с "Зенитом"

Болельщики "Арсенала" перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Зенита" вывесили баннер, на котором слева изображен главный тренер команды Миодраг Божович, справа - Петр Первый. Фанаты на полотне написали: "Руби окно в Европу", тем самым призывая свою команду бороться за путевку в Лигу Европы.
Напомним, что в Лигу Европы гарантировано попадает пятая команда чемпионата, а шестую европутевку от России (три - в ЛЧ, три - в ЛЕ) получит победитель Кубка - "Тосно" или "Авангард".
Верят pic.twitter.com/i4zTbecHen– Mike Goncharov (@gribo4ki) 22 апреля 2018 г.
Турнирная таблица РФПЛ // Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"
bvb1987
может они просто опоздали) сделали баннер до матча спартак тосно)
15:17
HAZELSAMARA
Вероятно, в Туле рассчитывают на то, что Кубок возьмёт ФК "Тосно", после чего УЕФА забанит означенный ФК по финансовому фэйр-плэй.
14:48