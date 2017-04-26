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"Ростов" посетил строящийся к чемпионату мира-2018 стадион

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Сегодня футболисты и тренеры "Ростова" посетили строительную площадку стадиона, который летом 2018 года примет матчи чемпионата мира, сообщает пресс-служба команды. Вместе с командой на экскурсии по стадиону побывал вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев.

 
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