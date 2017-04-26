"Ростов" посетил строящийся к чемпионату мира-2018 стадион

Сегодня футболисты и тренеры "Ростова" посетили строительную площадку стадиона, который летом 2018 года примет матчи чемпионата мира, сообщает пресс-служба команды. Вместе с командой на экскурсии по стадиону побывал вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев.

Безопасность - превыше всего 😃 pic.twitter.com/WteksfLDnf – Football Club Rostov (@rostovfc) 26 апреля 2017 г.