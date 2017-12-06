Роберто Манчини: "Кажется, Заболотный – хороший нападающий"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" подтвердил, что наблюдал за играми нападающего "Тосно" Антона Заболотного. По информации "СЭ", форвард в ближайшее время подпишет контракт с питерцами на 3,5 года.
– В "Зенит" сватают Антона Заболотного. Вам нравится этот нападающий?
– Честно говоря, я не в курсе этих слухов. Никак не могу комментировать их. Хотя я действительно наблюдал за этим футболистом, в том числе и в наших очных встречах с "Тосно". Посмотрел не очень много игр с его участием, у меня не сложилось четкого впечатления о нем, но, кажется, Заболотный – хороший нападающий. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Напомним, Заболотный в этом сезоне принял участие в 19 матчах чемпионата России, забив 4 мяча и отдав 3 результативные передачи. Также на его счету 4 игры и 1 гол в составе сборной России.
Солёный
А бомжам походу все равно на мнение тренера... писал же, что они как сороки, которые любой блестящий фантик от конфетки хватают... а что дальше будет - не важно... потом куча футболеров обижаются и недоумевают, почему бомжовские тренера их не замеачют - дык о ни о вас и понятия не имеют, а вы о том, чтобы заметили...
21:40
SpaMan
РОБЕРТО МАНЧИНИ: "КАЖЕТСЯ, ЗАБОЛОТНЫЙ – НАПАДАЮЩИЙ"
21:13
Neuturungal
Вы там, в Спартаке, не переживайте. Пока у Манчини не сложилось четкого мнения о Заболотном, он не даст санкции на его покупку. А вы тем временем сможете перехватить этого гениального форварда. Шутка ли - 4 мача забил. Всего в два раза меньше, чем другой форвард того же Тосно.
21:07