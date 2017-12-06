Роберто Манчини: "Кажется, Заболотный – хороший нападающий"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" подтвердил, что наблюдал за играми нападающего "Тосно" Антона Заболотного. По информации "СЭ", форвард в ближайшее время подпишет контракт с питерцами на 3,5 года.

– В "Зенит" сватают Антона Заболотного. Вам нравится этот нападающий?

– Честно говоря, я не в курсе этих слухов. Никак не могу комментировать их. Хотя я действительно наблюдал за этим футболистом, в том числе и в наших очных встречах с "Тосно". Посмотрел не очень много игр с его участием, у меня не сложилось четкого впечатления о нем, но, кажется, Заболотный – хороший нападающий. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, Заболотный в этом сезоне принял участие в 19 матчах чемпионата России, забив 4 мяча и отдав 3 результативные передачи. Также на его счету 4 игры и 1 гол в составе сборной России.

Заболотный и "Зенит". Зачем, как и за сколько