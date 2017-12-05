17:50 | Футбол — РФПЛ

Заболотный подпишет контракт с "Зенитом" на 3,5 года

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Как стало известно "СЭ", в ближайшие дни вопрос о переходе форварда "Тосно" Антона Заболотного в "Зенит", с большой долей вероятности, будет решен окончательно.

"Тосно" имеет официальное предложение от "Краснодара", интерес "Зенита" также носит предметный характер – в ближайшее время стороны могут достичь соглашения. Что касается самого футболиста, то в том случае, если клубы достигнут договоренности, срок личного контракта составит 3,5 года.

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КОММЕНТАРИИ (39)
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Непорочный как ТИ

про него Бессчасных и говорил этот тип и воспитанники Зенита в Тосно недавно сдали игру за ништяки 0-5, теперь награды получат

19:57

марк де фоссен

Накануне ЧМ переходить в Зенит Заболотному не стоит,ИМХО.Сейчас он игрок основы,а там может прочно присесть на лавку.Примеров тьма.Сейчас для него главное это игровая практика,если хочет ,конечно,играть на ЧМ. А улучшенный контракт к нему еще придет.

19:57

Нефилим

А хотя пусть покупают. Зенит и так уже изнутри разрывает от того, что набрали банду Аргентинцев, так еще и Дзюба, который не самый уравновешенный и рассудительный человек, поймет что его хотят заменить и тоже начнет права качать. А Манчини конфликт легов и паспортистов разрешить не сможет, так как недавно в клубе и это вообще не его задача. А единственный, кто мог бы все уладить умер. И пиндец Зениту. Если он после вложения кучи бабок третий раз мимо ЛЧ пролетит, Газпром может и отказаться от них, в пользу Шальке например)

19:56

Нефилим

ЦСКА он бы явно не помешал - 100% нап, а не полузащитник впереди.

19:48

Нефилим

Да они просто не хотят чтобы он усилил Краснодар или ЦСКА, вот и уводят игрока из под носа конкурентов.

19:48

Бегущий человек

При Дзюбе брать еще и Заболотного? Зачем?

19:47

vaysman

зенит уже похоже заболел ШОПИНГОМАНИЕЙ

19:36

Tribunal Z

Пусть лучше в антинародный Спартак идёт, там и негров любят и таких как Заболотный

19:17

Seraffim

Ну, в принципе, Зенит и другим претендентам помогает, ослабляя такие команды, как Ростов, Тосно и т.д. покупая перспективных игроков и делая из них бревна.

19:17

SergeyKa

Пожалуй, соглашусь с теми, кто говорит, что это совсем ненужный трансфер. Статистика вообще никакая у этого игрока и он ничем не лучше Дзюбы, который, по всей видимости, уйдет из команды. В противном случае, зачем "Зениту" столько форвардов с российским паспортом?

19:17

Tribunal Z

Зачем Зениту Заболотный? Он же медленный футболист

19:16

spetrov

Slim Taller, Заболотный по крайней мере "горячее" Дзюбы.

19:13

Slim Taller

Вряд-ли он чем-то лучше,чем Дзюба.В Тосно на него играла вся команда,и он забивал.А в Зените будет сидеть на лавке,как и Дзюба.Там другой футбол.

18:56

Bibigon2000

больше всего в этой истории лично мне нравятся похрюкивания болел одной команды,в которой играет дважды худший футболист чемпионата Италии,играет за смешные какие-то деньги-всего 5 млн эвро чистыми...

18:53

Нубяшка

лучше уж маркова

18:50

nik27772

будет ещё одна отполированная з ад ница

18:48

Sandy45

Еще одна жертва Зенитовской политики "ни себе ни людям". Станет у них на скамейке таким же бревном, как Бухаров и Дзюбиньо.

18:44

SForever

Я так понимаю, Дзюба - в Тосно. Ну, что же, большому кораблю - большое плавание.

18:43

Крейсер Аврора

Зачем?

18:42

Platinum1991

За Антона можно только ПОРАДОВАТЬСЯ!!! Отличный контракт с солидным клубом! Осталось дело за малым, но очень большим! Наиграть Манчини Антона и вписать его в команду! А Антону надо тренировать взаимодействие с игроками атаки Зенита и удары по воротам с обработкой мяча! Именно от тренировочного процесса и практической работы с мячом на поле будут зависеть успехи Антона в Зените! Артём Дзюба зачах при Манчини, а ведь как хорошо играл при Луческу и с тренером, который работал до него! Важно, чтобы с Антоном не произошла такая печальная метаморфоза! Манчини надо больше уделять внимание российским игрокам, много и индивидуально с ними работать! Ведь это его ПРЯМАЯ обязанность и время надо НАХОДИТЬ! А тренировки надо удлинить и НЕ ФИЛОНИТЬ! Руководству Зенита надо узаконить время тренировок до обеда и после! Два раза в день это НОРМА. Тренер и команда обязаны её отработать от и ДО! От обеда и до ЗАБОРА!!! А по другому никак! Есть над чем работать Антону и Манчини! Вот и ВПЕРЁД с питерскими футбольными ПЕСНЯМИ!

18:32

Дядька

Посмотрим-увидим. А пока ничего плохого в переходе не вижу.

18:30

WonderBeat

Сколько уже таких было. Пришел в Зенит и карьеру загубил.

18:24

Ment Ali

Заболотный - с детства за болотных...))

18:17

Тиффози

Продолжение пройденного: снимаем пенки, а, заодно, - и супротив играть не будет... И до каких пор эти будут дербанить другие команды? Ясно ведь - за денюжкой усе побегут...

18:14

unfan

"Айсберг Файзулин 2.0" Что за бред? Если бы не травма Фаза и в основе любого клуба РФПЛ играл бы и в сборной был бы в обойме.

18:12

LemieuxMario

ну теперь трепещите все! весной не меньше десятки положит и зеня чемпион)))

18:11

Jean4

Очередного бездаря с российским паспортом под свое крыло берут, все достижения которого сводятся к нескольким голам в РФПЛ. Наверняка и зарплату ему положат на уровне европейской "восходящей звезды". Куда катится мир!? =)

18:11

Гарик "внук Наташи" Попов

Зря...

18:10

titan2313

Заболотного можно понять, где как не в Зените можно заработать и сидеть на лавке!

18:07

SpaMan

Прощай сборная, зато денежку платят хорошую

18:07