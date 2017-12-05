Заболотный подпишет контракт с "Зенитом" на 3,5 года

Как стало известно "СЭ", в ближайшие дни вопрос о переходе форварда "Тосно" Антона Заболотного в "Зенит", с большой долей вероятности, будет решен окончательно.

"Тосно" имеет официальное предложение от "Краснодара", интерес "Зенита" также носит предметный характер – в ближайшее время стороны могут достичь соглашения. Что касается самого футболиста, то в том случае, если клубы достигнут договоренности, срок личного контракта составит 3,5 года.