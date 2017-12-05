Заболотный подпишет контракт с "Зенитом" на 3,5 года

Как стало известно "СЭ", в ближайшие дни вопрос о переходе форварда "Тосно" Антона Заболотного в "Зенит", с большой долей вероятности, будет решен окончательно.
"Тосно" имеет официальное предложение от "Краснодара", интерес "Зенита" также носит предметный характер – в ближайшее время стороны могут достичь соглашения. Что касается самого футболиста, то в том случае, если клубы достигнут договоренности, срок личного контракта составит 3,5 года.
Непорочный как ТИ
про него Бессчасных и говорил этот тип и воспитанники Зенита в Тосно недавно сдали игру за ништяки 0-5, теперь награды получат
19:57
марк де фоссен
Накануне ЧМ переходить в Зенит Заболотному не стоит,ИМХО.Сейчас он игрок основы,а там может прочно присесть на лавку.Примеров тьма.Сейчас для него главное это игровая практика,если хочет ,конечно,играть на ЧМ. А улучшенный контракт к нему еще придет.
19:57
Нефилим
А хотя пусть покупают. Зенит и так уже изнутри разрывает от того, что набрали банду Аргентинцев, так еще и Дзюба, который не самый уравновешенный и рассудительный человек, поймет что его хотят заменить и тоже начнет права качать. А Манчини конфликт легов и паспортистов разрешить не сможет, так как недавно в клубе и это вообще не его задача. А единственный, кто мог бы все уладить умер. И пиндец Зениту. Если он после вложения кучи бабок третий раз мимо ЛЧ пролетит, Газпром может и отказаться от них, в пользу Шальке например)
19:56
Нефилим
ЦСКА он бы явно не помешал - 100% нап, а не полузащитник впереди.
19:48
Нефилим
Да они просто не хотят чтобы он усилил Краснодар или ЦСКА, вот и уводят игрока из под носа конкурентов.
19:48
Бегущий человек
При Дзюбе брать еще и Заболотного? Зачем?
19:47
vaysman
зенит уже похоже заболел ШОПИНГОМАНИЕЙ
19:36
Tribunal Z
Пусть лучше в антинародный Спартак идёт, там и негров любят и таких как Заболотный
19:17
Seraffim
Ну, в принципе, Зенит и другим претендентам помогает, ослабляя такие команды, как Ростов, Тосно и т.д. покупая перспективных игроков и делая из них бревна.
19:17
SergeyKa
Пожалуй, соглашусь с теми, кто говорит, что это совсем ненужный трансфер. Статистика вообще никакая у этого игрока и он ничем не лучше Дзюбы, который, по всей видимости, уйдет из команды. В противном случае, зачем "Зениту" столько форвардов с российским паспортом?
19:17
Tribunal Z
Зачем Зениту Заболотный? Он же медленный футболист
19:16
spetrov
Slim Taller, Заболотный по крайней мере "горячее" Дзюбы.
19:13
Slim Taller
Вряд-ли он чем-то лучше,чем Дзюба.В Тосно на него играла вся команда,и он забивал.А в Зените будет сидеть на лавке,как и Дзюба.Там другой футбол.
18:56
Bibigon2000
больше всего в этой истории лично мне нравятся похрюкивания болел одной команды,в которой играет дважды худший футболист чемпионата Италии,играет за смешные какие-то деньги-всего 5 млн эвро чистыми...
18:53
Нубяшка
лучше уж маркова
18:50
nik27772
будет ещё одна отполированная з ад ница
18:48
Sandy45
Еще одна жертва Зенитовской политики "ни себе ни людям". Станет у них на скамейке таким же бревном, как Бухаров и Дзюбиньо.
18:44
SForever
Я так понимаю, Дзюба - в Тосно. Ну, что же, большому кораблю - большое плавание.
18:43
Крейсер Аврора
Зачем?
18:42
Platinum1991
За Антона можно только ПОРАДОВАТЬСЯ!!! Отличный контракт с солидным клубом! Осталось дело за малым, но очень большим! Наиграть Манчини Антона и вписать его в команду! А Антону надо тренировать взаимодействие с игроками атаки Зенита и удары по воротам с обработкой мяча! Именно от тренировочного процесса и практической работы с мячом на поле будут зависеть успехи Антона в Зените! Артём Дзюба зачах при Манчини, а ведь как хорошо играл при Луческу и с тренером, который работал до него! Важно, чтобы с Антоном не произошла такая печальная метаморфоза! Манчини надо больше уделять внимание российским игрокам, много и индивидуально с ними работать! Ведь это его ПРЯМАЯ обязанность и время надо НАХОДИТЬ! А тренировки надо удлинить и НЕ ФИЛОНИТЬ! Руководству Зенита надо узаконить время тренировок до обеда и после! Два раза в день это НОРМА. Тренер и команда обязаны её отработать от и ДО! От обеда и до ЗАБОРА!!! А по другому никак! Есть над чем работать Антону и Манчини! Вот и ВПЕРЁД с питерскими футбольными ПЕСНЯМИ!
18:32
Дядька
Посмотрим-увидим. А пока ничего плохого в переходе не вижу.
18:30
WonderBeat
Сколько уже таких было. Пришел в Зенит и карьеру загубил.
18:24
Ment Ali
Заболотный - с детства за болотных...))
18:17
Тиффози
Продолжение пройденного: снимаем пенки, а, заодно, - и супротив играть не будет... И до каких пор эти будут дербанить другие команды? Ясно ведь - за денюжкой усе побегут...
18:14
unfan
"Айсберг Файзулин 2.0" Что за бред? Если бы не травма Фаза и в основе любого клуба РФПЛ играл бы и в сборной был бы в обойме.
18:12
LemieuxMario
ну теперь трепещите все! весной не меньше десятки положит и зеня чемпион)))
18:11
Jean4
Очередного бездаря с российским паспортом под свое крыло берут, все достижения которого сводятся к нескольким голам в РФПЛ. Наверняка и зарплату ему положат на уровне европейской "восходящей звезды". Куда катится мир!? =)
18:11
Гарик "внук Наташи" Попов
Зря...
18:10
titan2313
Заболотного можно понять, где как не в Зените можно заработать и сидеть на лавке!
18:07
SpaMan
Прощай сборная, зато денежку платят хорошую
18:07