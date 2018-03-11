Ринат Билялетдинов: "Лучше бы чудеса в воротах творил не Добвня, а вратарь соперника"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов после поражения от "Спартака" (0:1) в матче 22-го тура чемпионата России отметил, что у его команды мало что получалось в организации контригры. Специалист отметил, что игроки его команды не позволяли сопернику наносить прицельные удары по воротам Александра Довбни.

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– Мы строили игру, исходя из своих исполнителей. Получилось мало что в организации контригры. Но это наша внутренняя кухня: кто волновался, кто что-то недопонял. Мы не позволяли "Спартаку" бить прицельно. Если бы организовали контригру, ударов было бы меньше. Не собирались строить нереальные планы, но рассчитывали на хороший результат. Но кто-то у нас из ПФЛ, из ФНЛ, молодежного состава.

– Довбня провел очередной удачный матч против "Спартака". Для него это принципиальный соперник?

– Я не интересовался у Добвни, особое ли у него отношение к "Спартаку". Лучше бы, чтобы чудеса в воротах творил вратарь команды соперника. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

После 22 матчей "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Красно-белые опережают занимающий третью строчку ЦСКА (41) по дополнительным показателям. Лидерство в премьер-лиге удерживает "Локомотив" (46 очков после 21 игры).

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