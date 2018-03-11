Победный гол Фернанду: за что назначен штрафной в пользу "Спартака"?

На 89-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" - "СКА-Хабаровск" (1:0) арбитр Кирилл Левников назначил штрафной удар в ворота гостей, который главный тренер хабаровчан Ринат Билялетдинов в интервью каналу "Наш футбол" назвал "высосанным". Именно с этого штрафного Фернанду забил победный гол.
Определить, правильно ли поступил судья, и в чем заключался фол Александра Димидко, не представляется возможным: видеоповторов того эпизода крупным планом не было ни во время игры, ни после ее окончания. (Александр БОБРОВ)
Главный вопрос: за что назначен штрафной в пользу "Спартака"?
brigand733
Игрок СКА толкнул рукой в спину футболиста Спартака. За это и был назначен штрафной.
00:56
вперёд Спартак!
Штрафной был дан за задержку руками... Фернадно - МОНСТР!!!
00:09
Был я тут
Mamoru 23:23 ------------- может и Димидко, на фото видно, что локоть защитника выставлен в сторону Максимовича. И тем более это хорошо видно боковому судье, скорее всего он и просигналил. Левников ни при чем.
23:49 11 марта
Был я тут
Mamoru "Был я тут", с каких пор Димидко маленьким стал? Он вообще-то больше Максимовича. 23:23 ---------------- точно не скажу - но после нарушения показывали другого защитника СКА.
23:45 11 марта
Mamoru
"Был я тут", хватит разводить спартаковское нытьё. И Спартаку и Зениту сегодня помогли судьи. Поддерживают интригу.
23:44 11 марта
Был я тут
Кстати, если сравнить судейство Зенита и Спартака - то судья в Ростове не поставил 100% пенальти в ворота Зенита! То есть там - ЯВНАЯ ангажированность судьи по отношению к Зениту! Левников может и ошибся со штрафным, а может и нет, но и в этой и в любой другой игре таких штрафных - ДЕСЯТКИ, и что - давайте их все обсуждать? Как и в первом штрафном Фернандо - он мог и не привести к голу, это - не пенальти. Гол был не из-за решения судьи, а из-за высочайшего мастерства Фернандо, как и Кришито в игре с РБ. Комментаторы из Питера - Генусов и ещё кто-то, которые комментировали игру на Питер - сказали не только, что судья в этом моменте однозначно подсудил Питеру, но и то, что из 18 игр Зенита, которые судил этот судья - у Питера - 6 ничьих и 1 (ОДНО!!!) поражение. Скорее всего в неважном для Питера матче. Остальные 11 игр - победы! 11 против 1! То есть даже ПИТЕРСКИЕ комментаторы отметили благосклонность судьи к Зениту! Кстати, разве не странно, что игру Спартака с Локо - первой и второй команды чемпионата, чемпиона и будущего чемпиона скорее всего - не показал НИ ОДИН TV канал, а ВСЕ игры Зенита - провинциальной заштатной команды, занимающей 5 место, и уже два года не попадающая даже в ЛЧ - показывает питерский телеканал? Хотя Матч и тут объявил - смотрите игру на платном телеканале... Но почему-то одни равнее других - и судьи ихние, и показы по общедоступному телевидению...
23:42 11 марта
merniloskut
В Ростове баклжам сегодня чистый пеналь не поставили, а тут радужные раскудахтались про штрафной который был!)))
23:34 11 марта
Mamoru
"Был я тут", с каких пор Димидко маленьким стал? Он вообще-то больше Максимовича.
23:23 11 марта
Mamoru
Второй матч подряд Спартак спасают судьи.
23:21 11 марта
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
asc0002 Про грязных тут тебе и не скажут их не отмоешь,хрюкай в болоте.
23:18 11 марта
Был я тут
На мой взгляд неправы и те, кто обвиняет СКА в антифутболе, и те, кто считает штрафной выдуманным. Первые - поищите - хоть слово сказали против Амкара, когда он отстоял очко в Питере? Или против Ростова сегодня? Команда играла как могла, чтобы не проиграть. Вторые неправы - Максимович очень крупный игрок, хорошо, а по нашим российским меркам, может и прекрасно, играющий головой. Не разучился ещё. И когда он в борьбе за мяч падает, и некрупный невысокий защитник получает мяч - без нарушения Правил явно не обошлось. Хотя из-за отсутствия повтора полагаться можно только на подсказ бокового судьи, которому ситуация была виднее лучше чем всем остальным. Левников отсудил нормально, он не среагировал на несколько как считали спартаковцы нарушений Правил, в том числе и в штрафной. Даже карточка Промесу, из-за которой он пропустит игру с Рубином - была неявной, защитник ноги Промеса как было видно - задел, и Левников среагировал только на то, что Промес падать начал ещё ДО касания. Но само касание - было, и поэтому как и случае с удалением Самедова в игре с Локо судья мог бы и не наказывать - игроки Спартака возможно не смогли бы удержаться на ногах и не делая нырок. Им задели ноги, они решили упасть - половина пенальти бывают именно такими. И у нас, и за рубежом. Тут как с попаданием мяча в руку - надо просто не обращать на это внимание. Но это - мое мнение. У Левникова оно было не в пользу спартаковцев, поэтому говорить что он был на стороне Спартака - нелогично.
23:18 11 марта
merniloskut
В борьбе, когда один не борется, то его ставят раком! Вся жизнь борьба...
23:11 11 марта
asc0002
Ну что, свиньи, что скажете? Про Зенит вы сегодня вдоволь похрюкали, пора и о себе сказать что-нибудь.
23:01 11 марта
199
Судья подлец!
22:55 11 марта
echo2011
А если бы забили после вбрасывания аута,стали бы выяснять,не соперник ли должен был вбрасывать аут...
22:55 11 марта
Был я тут
Спартаку повезло, что СКА пропустил в добавленное время. Если бы Спартак забил раньше - СКА возможно бы и сравнял, их атака после гола показывает - они играть умеют! Слабости Спартака - неумение чисто и уверенно отбирать мяч у игрока на скорости, у них нет игроков типа И.Денисова и Мамманы, крайне неточная игра в пас, которая в условиях насыщенной обороны срывает атаки, у низ нет Паредеса и Дзаговева, отсутствие классных скоростных дриблеров типа хотя бы Кокорина с Кузяевым или Миранчуков. Вернее, таким дриблером был Промес, но вот именно что был. Я уже раз сто писал - ещё с осени, и даже летом - продайте Промеса! Он деградирует, причем даже сильнее, чем аргентинцы в Зените! Потому что видимо в Москве очень много, больше чем в Питере, злачных мест, в которых уже все последние лет 15 проводят время чернокожие приобретения Спартака, начиная с Веллиттона и его друзей. Промес держал себя в руках до того момента, пока его сборная Голландии имела шансы попасть на ЧМ. Он очень хотел там сыграть, причем успешно, и поэтому думаю режимил, хорошо тренировался. Отрабатывал удар, отрабатывал дриблинг, охотно, с желанием принимал участие в тактических занятиях. Когда в прошлую весну сборная потеряла шансы - Квинси стало незачем упираться. На зарплату это не влияло, уходить он не планировал. Всё это обязаны были увидеть тренеры Спартака, и если они не могли заставить его по-прежнему тренироваться, должны были настоять на его продаже. Летом на его продаже можно было заработать денег на приобретение и Луана, и Вериссимо, и на хорошего плеймекера. А так пришлось на флажке в спешке покупать первое подвернувшееся г..но в виде Роша и прочих г..но игроков, что и сказалось на результатах команды в этом сезоне. Короче, если Спартак станет чемпионом - это будет очень несправедливо, команда не прилагает и половины тех усилий для этого, какие приложила в прошлом году. Кстати, в прошлом чемпионском сезоне Федун неплохо укрепил состав, купив Джикию и Л.Адриано. Скорее всего угадал, а вот в этом сезоне - ноль попаданий.
22:54 11 марта
Капитан Цубаса
а что самое забавное, матчи Спартака смотрят все, кто-то за мясо топит, кто-то против, но внимательнее всех смотрят писуны форумные, чтоб строчить под копирку одну мысль во всех темах, они еще и в записи 3 раза пересмотрят
22:50 11 марта
andy777
Ни за что! Нарушения и близко не было! В том году прокатило, стали чемпионами. А в этом уже всё, поезд ушёл.)
22:48 11 марта
V0VaN
TRISP V0VaN и Radej может вам в журналисты податься? Слов много, а смысла никакого) 22:40 =========================================================================================================== прыщавая школота сразу видно))) всё чётко аргументированно, но школоте не понять... им важно только обсирать оппонента и "суперкреативно" из раза в раз орать впирёдспортаг))))))))))
22:46 11 марта
Radej
TRISP____________Если ты знаешь буквы и умеешь их складывать в слова этого еще мало. Развивайся чувак, пытайся уловить смысл.
22:46 11 марта
эд.гар
Мы посмотрели повторы момента нарушения. Абсолютно левый штрафной. На игроке СКА нарушение в предыдущем эпизоде было более явным. Что делать. Это Рашка.
22:40 11 марта
TRISP
V0VaN и Radej может вам в журналисты податься? Слов много, а смысла никакого)
22:40 11 марта
lyutik
Odissevs По всей логике игры Спартак обязан был выигрывать.----------------------До игры - да, по игре - не факт.
22:36 11 марта
V0VaN
Как тащили в прошлом году мясных за то что федун дал денег сборной и питерский мутко весь год прикрывал мясные судейские скандалы - так это и продолжается в этом сезоне(((((( для псевдоэкспертов.... мясо сильнее хабаровска и очко можно было добыть только таким путём... это тактика и стратегия... "автобус" - тоже тактика... ростовский "автобус" был в паре секунд от чемпионства пару лет назад.... очко не пахнет))) дома хабаровск играет по-другому))) ска молодцы, но всё решил нырок и питерский судья... к сожалению... насквозь коррумпированный российский футбол, мутки, допинги и прочие недопуски до олимпияд...
22:29 11 марта
Radej
Абсолютно не имеет значения ваша статистика по ударам. А факты на лицо к 89 минуте чет был 0-0. И вот совершенно два одинаковых эпизода, вынос СКА и борьба в воздухе нападающего СКА и защитника Спартака. Нападающий падает свисток молчит. Тут же заброс Спартака вперед, опять борьба в воздухе, абсолютно такая же, нападающий Спартака падает, свисток, штрафной, гол. Судья когда не свистнул там и свистнул тут видимо опирался на неизвестный нам пункт правил что если статистика ударов 40-0 в пользу одной из команд он обязан поставить штрафной в пользу команды на чьей стороне лучшая статистика ударов?
22:29 11 марта
vatnik
о как на микроконей накинулись. про мясо, которое не могло забить с игры, с левого пенальти и только с левого штрафного пропихнула дурака не хотите постонать?
22:28 11 марта
monchuchak
Биля бы помолчал. Весь матч его команда играла в анти-футбол. Не играли сами и пытались не дать играть Спартаку. А красно-белые свой гол заслужили многократно.
22:24 11 марта
ВЛАР
Что делал на поле ска-Х вообще не ясно. Билялетдинов утверждает, что неэффективно сыграли в атаке. Какая атака? Он вообще о чём? Да Амкар по сравнению этим ска_Х выглядит как Барселона! В игре спартак - ска_Х владение мячом 74% на 26%, а командная беготня по 105 км с лишним у каждой команды. Так чего бегал ска-Х без мяча? Может им в легкоатлеты податься?
22:23 11 марта
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
вот так и надо наказывать жалкие командочки,которые вышли отбиваться весь матч) на последней минуте! чтоб обидней было))
22:19 11 марта
Felix BARSA
Судейский беспредел продолжается! Зенит сегодня тоже простили, чистейший пенальти на Калачеве, украли победу!
22:13 11 марта