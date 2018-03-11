Победный гол Фернанду: за что назначен штрафной в пользу "Спартака"?

На 89-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" - "СКА-Хабаровск" (1:0) арбитр Кирилл Левников назначил штрафной удар в ворота гостей, который главный тренер хабаровчан Ринат Билялетдинов в интервью каналу "Наш футбол" назвал "высосанным". Именно с этого штрафного Фернанду забил победный гол.

Определить, правильно ли поступил судья, и в чем заключался фол Александра Димидко, не представляется возможным: видеоповторов того эпизода крупным планом не было ни во время игры, ни после ее окончания. (Александр БОБРОВ)

Главный вопрос: за что назначен штрафной в пользу "Спартака"?