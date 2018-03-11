21:13 | Футбол — РФПЛ

Ринат Билялетдинов: "Высосанный штрафной. Он был придуман"

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Главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов после поражения от "Спартака" (0:1) в матче 22-го тура чемпионата России посетовал на плохую игру команды в атаке. По его мнению, судья встречи Кирилл Левников ошибся, назначив штрафной на 90-й минуте игры, с которого Фернанду забил единственный во встрече гол.

– Не додержали, – сказал во флеш-интервью Билялетдинов. – Моментов, конечно, было много. Главное, что не сумели организовать в ответ, то, что хотели. Это больше всего расстроило. Оборона обороной, а выходы в ответные действия планировались с более точными передачами, лучшего уровня. Исполнение, конечно, бывает и такое.

Честно говоря, не хочется говорить плохое слово - высосанный штрафной! На последних минутах это немаловажный фактор - любой стандарт превращается в опасность. А когда есть такой исполнитель, тем более... Надо посмотреть, чтобы не голословить. На мой взгляд, этот штрафной был придуман.

Гол Фернанду принес "Спартаку" победу над "СКА-Хабаровск"

Спартак М - СКА-Хабаровск

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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faraleks

Восточный Автобус езжай обратно в первую лигу. Приехали в Москву, чтобы вратарями играть. Испанцев Спартак наказал, накажет и тебя. Спартак как поезд забивает...

21:23

ВВладимир

И штрафной и пенальти придуман Левниковым

21:22

SIZ170

судейка пайку отработал

21:21

МаратХ

Лучше лыжников тренируйте Ринат Саярович. Вы в зимних видах спорта крупный специалист, кто чем болеет, кто что употребляет

21:20

Паснаход

sosi

21:20

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