Ринат Билялетдинов: "Высосанный штрафной. Он был придуман"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов после поражения от "Спартака" (0:1) в матче 22-го тура чемпионата России посетовал на плохую игру команды в атаке. По его мнению, судья встречи Кирилл Левников ошибся, назначив штрафной на 90-й минуте игры, с которого Фернанду забил единственный во встрече гол.

– Не додержали, – сказал во флеш-интервью Билялетдинов. – Моментов, конечно, было много. Главное, что не сумели организовать в ответ, то, что хотели. Это больше всего расстроило. Оборона обороной, а выходы в ответные действия планировались с более точными передачами, лучшего уровня. Исполнение, конечно, бывает и такое.

Честно говоря, не хочется говорить плохое слово - высосанный штрафной! На последних минутах это немаловажный фактор - любой стандарт превращается в опасность. А когда есть такой исполнитель, тем более... Надо посмотреть, чтобы не голословить. На мой взгляд, этот штрафной был придуман.

Гол Фернанду принес "Спартаку" победу над "СКА-Хабаровск"