Гол Фернанду принес "Спартаку" победу над "СКА-Хабаровск"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "СКА-Хабаровск" - 1:0. Красно-белые с минимальным счетом одолели гостей. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

"Спартак" в домашнем матче 22-го тура чемпионата России обыграл "СКА-Хабаровск" (1:0). Победу красно-белым принес точный удар Фернанду со штрафного в концовке встречи. В первом тайме Квинси Промес не забил пенальти. Красно-белые нанесли 30 ударов по воротам гостей.

Встреча первого круга в Хабаровске завершилась со счетом 0:0.

Команда Массимо Карреры поднялась на второе место.

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22-й тур

"Спартак" (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 1:0 (0:0)

Гол: Фернанду, 90.

Нереализованный пенальти: Промес, 29 (вратарь).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин (Самедов, 58), Глушаков, Фернанду, Ханни (Мельгарехо, 58), Промес (Педро Роша, 78), Луиз Адриану.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Кабутов, Карпов, Тубич, Димидко, Никифоров, Баляйкин (Махатадзе, 71), Макаров, Самсонов (Карасев, 46), Канунников, Секульский (Маркович, 46).

Предупреждения: Промес, 28. Самсонов, 35. Фернанду, 90+1.

Судьи: ЛЕВНИКОВ. Абусуев (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

11 марта. Москва. Стадион "Открытие Арена".

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