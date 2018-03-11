Гол Фернанду принес "Спартаку" победу над "СКА-Хабаровск"

"Спартак" в домашнем матче 22-го тура чемпионата России обыграл "СКА-Хабаровск" (1:0). Победу красно-белым принес точный удар Фернанду со штрафного в концовке встречи. В первом тайме Квинси Промес не забил пенальти. Красно-белые нанесли 30 ударов по воротам гостей.
Встреча первого круга в Хабаровске завершилась со счетом 0:0.
Команда Массимо Карреры поднялась на второе место.
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Спартак" (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 1:0 (0:0)
Гол: Фернанду, 90.
Нереализованный пенальти: Промес, 29 (вратарь).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин (Самедов, 58), Глушаков, Фернанду, Ханни (Мельгарехо, 58), Промес (Педро Роша, 78), Луиз Адриану.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Кабутов, Карпов, Тубич, Димидко, Никифоров, Баляйкин (Махатадзе, 71), Макаров, Самсонов (Карасев, 46), Канунников, Секульский (Маркович, 46).
Предупреждения: Промес, 28. Самсонов, 35. Фернанду, 90+1.
Судьи: ЛЕВНИКОВ. Абусуев (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
11 марта. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
Venalainen
Московия опять властвует без шансов остальным((((
21:24
King's Bounty RND
rad19 слили Хабару.... судья искал момент чтобы копеечку заработать...нашёл.... ________________ Да. Судья убил Хабару !
21:24
avtomir08
Антифутбол России поэтому потом в еврокубках какую то швейцарию и болгарию не могут выиграть Самедов в пустые ворота не может попасть
21:24
elnik67
Дмитрий все о*кей А с какого перепугу свиньи на втором месте? 21:16 _____________ А Вы что, с регламентом не знакомы? По личным встречам.
21:23
МаратХ
Эстетский мяч положил Фернанду
21:23
Spartak-Online1
Ну а так конечно Промес сам на себя не похож,Самед корявый.Проблемы в организации игры видны невооруженным взглядом.Но гол на последних минутах добавит положительных эмоций и уверенности. Гонка продолжается!
21:23
SSergey
Швейцарец А ведь Денису противно быть капитаном Этих Обезьян!!!! Он ведь им и руки толком не подает после победы над Русскими Армейцами Дальнего Востока! 21:19 -------------------------------------------------------------------------- А что ты так за Русскую армию печешься, шелупень заморская?
21:23
Berkut-7
С другой стороны даже Барселона с Мессии не может по 90 минут взломать автобусы всяких Эйбаров и Оссасун , иногда еле -еле 1-0 вытягивают матчи , а Спартаку нету Месси , который бы взломал бы автобус , но зато есть Фернандо который хоть со штрафного сумел .
21:22
Valdemarson
Дмитрий все о*кей А с какого перепугу свиньи на втором месте? 21:16 __________________ Да что ж в каждом туре находятся Незнайки, которым не хватает образования заглянуть в регламент РФПЛ на 2017-18 сезон? По личным встречам! Ещё раз: ПО ЛИЧНЫМ ВСТРЕЧАМ!!! Не болею за Спатрак, но так справедливее, считаю.
21:22
Honest Spartak
Очень красивый гол. С победой КБ. На убогих забейте. Сегодня не их день.
21:22
hadzipanagis
привет всем! злопыхателям-недругам-неадекватам-и т.д. и т.п. С ПОБЕДОЙ СПАРТАЧИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!странно, что так много людей не радуется ВЕСЕННЕМУ ФУТБОЛУ С ЗИМНИМ ОТТЕНКОМ - так-то на улице ЕЩЕ МИНУС СЕМЬ ГРАДУСОВ ??? !!! высокого качества игры в футбол не может быть по определению, В СССР НАЧИНАЛИ СЕЗОН - ИГРАЛИ В АПРЕЛЕ ... хороший коммент дали в эфире матч-тв два комментатора - А В ИТАЛИИ ТАК КАК СКА ВСЕ ИГРАЮТ ! никто не хочет видеть что класс команд РФПЛ выравнивается, кого-то ХВАТАЕТ НА ВСЮ ИГРУ - А КОГО-ТО НЕТ. это и есть КЛАСС ! будет СПАРТАК ЧЕМПИОНОМ ИЛИ НЕТ - все зависит только от ИГОРЯ ДЕНИСОВА ИЗ ЛОКОМОТИВА (мое личное мнение - один из лучших опорников в лиге), сыграет он за локо все игры - тогда локо - чемпион, нет - не будет ... ЖАЛЬ ЧТО ЕГО ЧЕРЧЕС-ОВ не берет в сборную - "динамовские времена-разборки" ИХ И СБОРНУЮ РАЗЛУЧИЛИ ... А ЖАЛЬ, Игорь еще в золотом Зените-Кубок УЕФА смотрелся лучше тимощука, временами просто ЛУЧШЕ ...ВСЕМ УДАЧИ
21:22
ЗЮК~
Вонь от конебомжей коромыслом.
21:22
Сибиряк.1974.СМ
Пооовар-наливааай!
21:21
Honest Spartak
Ура!
21:21
avtomir08
Santa Barbara
21:21
вояка
Играть против дальневосточного бронепоезда так как играли сегодня хозяева ..... ничья по игре и не более .... но малость повезло. А чтоб пробить такую бетонную стену у ворот ска надо играть как барса в атаке .... ни больше ни меньше . это сверхчёткая и очень быстрая игра в касание в районе радиуса перед штрафной. Однако исполнители для такого требуются явно выше чем сегодня у спартака ( да и любого клуба нашего чемпа). А так хоть кому придётся против такого ска или ждать ошибку защиты, или стандарт ; других вариантов не просматривается. Но драка за медали будет очень интересная. Ждём следующих матчей лидеров.
21:20
avtomir08
Santa Barbara да не только они вас не любят урал тоже.......
21:20
SSergey
Ага, судья виноват, он еще,наверно, спартаковцам подсказал, в какой угол надо бить,что бы распечатать ворота СКА..... а вы попробуйте забейти как Фернанду
21:20
Honest Spartak
Потрепали нервов, но дожали! Молодцы!
21:20
guy1984
Не сыте, порося! Еще 2 месяца))))))))))
21:20
avtomir08
березуцские решили позориться.......
21:19
vaysman
SpaMan 21:16- типа конь свинье не товарищь?
21:19
Швейцарец
А ведь Денису противно быть капитаном Этих Обезьян!!!! Он ведь им и руки толком не подает после победы над Русскими Армейцами Дальнего Востока!
21:19
Santa Barbara
Spartak-Online1 ///// Бакланы и лошаки уже наверное заготовили торжественную речь,а тут бац и Фернанду) {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Да, это прекрасно, когда бомжи и кони, ненавидящие СПАРТАК, обламываются по полной программе на самом финише! )))))))))))))))))))
21:18
igogohruhru
У судьи был микрофон с наушником, по которому он с кем то говорил. Судя по тому как развивались события, ставка со временем повышалась.
21:18
Артур Дент
Такими командами как СКА футбол в России уничтожается как зрелище. Нужно 8 команд в РФПЛ и играть в 4 круга.
21:18
Сибиряк.1974.СМ
Тархааанов забубенит паровоз! "Ураааал " - стопкраааан!
21:18
demetrio1977
Жорик Вартанов - я говорил про автобус Амкара, скажу и про СКА, этих команд не должно быть в премьер лиге, скоро тупо в 11 игроков выстроятся у ворот и будут стоять до конца матча----"ничто не ново под луной" - 1242 год - тевтонцы выстроили клин - "свиное рыло" и вперед "за родину-за сталина". Может против таких и надо -Максимовича в напы перевести, Промес и Адриано на подборе, Глушаков на добивании.
21:17
sakusda
Дожали!!!
21:17
avtomir08
Антифутбол России поэтому потом в еврокубках какую то швейцарию и болгарию не могут выиграть Самедов в пустые ворота не может попасть
21:17