21:46 11 марта | Футбол — РФПЛ

"Спартак" против СКА: 62 удара, один гол

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В матче 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" футболисты "Спартака" нанесли 30 ударов по воротам (без учета блокированных), 12 из которых пришлись в створ. Таким образом, в двух играх против хабаровчан красно-белые 62 раза угрожали владениям Александра Довбни, но забить сумели только один раз.

Довбня при этом отразил 24 удара, в том числе один с пенальти. Тогда как Александру Селихову за 180 минут ни разу не пришлось вступить в игру, обе попытки дальневосточников оказались неточными.(Кирилл БУРДАКОВ)

Гол Фернанду принес "Спартаку" победу над "СКА-Хабаровск" // 
Статистика дня: 39 ударов на один гол "Спартака" // 
Победный гол Фернанду: за что назначен штрафной в пользу "Спартака"?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Alexthegreat31

Да уж.))) наконец то

00:55

баламошка

Ржака. Назовём это проклятием Довбни) Оно было сегодня снято при помощи магии Фернанду и Новоуипинного)

21:56 11 марта

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