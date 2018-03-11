"Спартак" против СКА: 62 удара, один гол

В матче 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" футболисты "Спартака" нанесли 30 ударов по воротам (без учета блокированных), 12 из которых пришлись в створ. Таким образом, в двух играх против хабаровчан красно-белые 62 раза угрожали владениям Александра Довбни, но забить сумели только один раз.

Довбня при этом отразил 24 удара, в том числе один с пенальти. Тогда как Александру Селихову за 180 минут ни разу не пришлось вступить в игру, обе попытки дальневосточников оказались неточными.(Кирилл БУРДАКОВ)

Идеальный удар Фернанду со штрафного! pic.twitter.com/4rBy6df88s – СЭ Спартак (@spartak_se) 11 марта 2018 г.

Гол Фернанду принес "Спартаку" победу над "СКА-Хабаровск" //

Статистика дня: 39 ударов на один гол "Спартака" //

Победный гол Фернанду: за что назначен штрафной в пользу "Спартака"?