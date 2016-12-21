Помимо "Спартака" интерес к Джикии обозначил "Рубин"

По информации "СЭ", интерес к защитнику "Амкара" Георгию Джикии проявляют два клуба РФПЛ. Как уже сообщал "СЭ", "Спартак" намерен приобрести игрока в зимнее трансферное окно и уже направил официальное предложение по футболисту.

Кроме того, как стало известно, обозначил интерес и "Рубин". Казанцы, однако, пока не предложили конкретной цены.

23-летний защитник, контракт которого с пермским клубом действует до середины 2018 года, в этом сезоне провел в РФПЛ 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. (Сергей ЕГОРОВ)

"Спартак" сделал предложение по Джикии //

Гаджи Гаджиев: "Будем искать защитника, если Джикия уйдет"