13:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Полоз, Азмун и Ерохин - в запасе "Ростова" на матч с "Уфой"

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"Уфа" и "Ростов" опубликовали стартовые составы команды на очный поединок в 11-м туре чемпионата России. В запасе у ростовчан остались полузащитники Дмитрий Полоз и Александр Ерохин, а также нападающий Сердар Азмун.

Полностью стартовый состав "Уфы" выглядит следующим образом: Шелия, Аликин, Ванек, Васин, Засеев, Живоглядов, Фатаи, Сухов, Стоцкий, Обляков, Абдулавов.

Запасные: Бородько, Никитин, Сысуев, Марсинью, Диегу Карлос, Игбун, Кротов, Зубарев, Сафрониди, Батютин.

Полностью стартовый состав "Ростова" выглядит следующим образом: Джанаев, Киреев, Гранат, Мевля, Гуйе, Байрамян, Нобоа, Эззатоллахи, Препелицэ, Григорьев, Думбья.

Запасные: Медведев, Комиссаров, Терентьев, Скопинцев, Полоз, Ерохин, Азмун, Ярошенко.

Трансляция матча "Уфа" - "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

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