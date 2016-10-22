Полоз, Азмун и Ерохин - в запасе "Ростова" на матч с "Уфой"

"Уфа" и "Ростов" опубликовали стартовые составы команды на очный поединок в 11-м туре чемпионата России. В запасе у ростовчан остались полузащитники Дмитрий Полоз и Александр Ерохин, а также нападающий Сердар Азмун.

Полностью стартовый состав "Уфы" выглядит следующим образом: Шелия, Аликин, Ванек, Васин, Засеев, Живоглядов, Фатаи, Сухов, Стоцкий, Обляков, Абдулавов.



Запасные: Бородько, Никитин, Сысуев, Марсинью, Диегу Карлос, Игбун, Кротов, Зубарев, Сафрониди, Батютин.

Полностью стартовый состав "Ростова" выглядит следующим образом: Джанаев, Киреев, Гранат, Мевля, Гуйе, Байрамян, Нобоа, Эззатоллахи, Препелицэ, Григорьев, Думбья.



Запасные: Медведев, Комиссаров, Терентьев, Скопинцев, Полоз, Ерохин, Азмун, Ярошенко.

Трансляция матча "Уфа" - "Ростов"