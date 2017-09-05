Педро Роша: "Побывав в музее "Спартака", убедился, что это лучший клуб России"

Новичок "Спартака" Педро Роша сообщил, что несмотря на 40-часовой перелет, он решил не откладывать знакомство с клубом и стадионом наследующий день. Нападающий, перешедший в стан красно-белых из "Гремиу", отметил, что будет рад помочь команде в Лиге чемпионов.

Форвард проведет первую тренировку с новыми одноклубниками на базе в Тарасовке утром в среду, 6 сентября.

- Дорога из Бразилии с двумя пересадками заняла у меня 40 часов, – цитирует официальный сайт "Спартака" Рошу. – Но мне хотелось как можно скорее познакомиться с клубом и стадионом. Поэтому я решил не откладывать это знакомство на следующий день. До приезда в Россию я, конечно, знал о "Спартаке", о том, что это лучший российский клуб, а побывав в музее, еще раз в этом убедился. Буду счастлив помочь команде в первенстве и в Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском турнире – мечта каждого футболиста.

Напомним, в Лиге чемпионов "Спартак" сыграет с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором". Ближайший еврокубковый матч красно-белые проведут в Словении 13 сентября.