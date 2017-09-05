Роша прибыл на "Открытие Арену" и получил футболку с 99-м номером

"Спартак" в своем Твиттере сообщил о прибытии на "Открытие Арену" новичка команды Педро Роши. На стадионе нападающий получил из рук генерального директора красно-блеых Сергея Родионова футболку с 99-м номером.

Форвард перешел в московский клуб из "Гремиу" в последний день трансферного окна. Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили за бразильского нападающего 12 миллионов евро. Контракт Роши со "Спартаком" рассчитан на четыре года.

Отметим, что ровно три года назад, 5 сентября 2014 года, "Спартак" провел на "Открытие Арене" первый в своей истории матч - красно-белые сыграли вничью с "Црвеной Звездой" (1:1).