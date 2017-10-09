Педро Роша: "Болельщики "Спартака" похожи на фанатов "Гремиу"

Нападающий "Спартака" Педро Роша отметил, что болельщики красно-белых в чем-то похожи на фанатов его бывшего клуба "Гремиу". Он также добавил, что продолжает следить за выступлениями своей бывшей команды.

– Болельщики "Спартака" очень фанатичны, в этом они похожи на фанатов "Гремиу", – приводит Torcedores слова Роши. – Я продолжаю следить за выступлением своей бывшей команды и всегда смотрю их матчи.

Напомним, что 23-летний Роша перешел в "Спартак" этим летом, подписав с клубом контракт на четыре года. Он выступал за "Гремиу" с 2014 года.