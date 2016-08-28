Павел Врба: "Чемпионат России по своему уровню приближается к топ-лигам мира"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба высказал мнение, что премьер-лига активно развивается и по своему уровню приближается к сильнейшим лигам мира.
– До прихода в "Анжи" я работал только в Чехии и Словакии, и если сравнивать чемпионаты этих стран с российским, то чемпионат России гораздо сильнее, – приводит ТАСС слова Врбы. – Примером может служить победа "Ростова" над "Аяксом" в квалификации Лиги чемпионов со счетом 4:1. Такие результаты говорят о силе российских команд. Российский футбол постоянно идет вперед и приближается по своему уровню к топ-лигам Европы.
"Ростов" способен побеждать "Аякс", и это означает силу и большой потенциал российских команд. Качество игры растет, и в таблице коэффициентов УЕФА Россия поднимается все выше. Пока я увидел, что в России хорошая инфраструктура, здесь много хороших иностранных игроков, российские команды успешно выступают в еврокубках, поэтому с клубным футболом в России все в порядке.
Лимит на легионеров? Я с уважением отношусь к регламенту, который действует в РФПЛ.
После четырех туров "Анжи" занимает седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. Сегодня махачкалинская команда примет "Спартак", начало встречи – в 21:30.
S.U.B.A.
А вот чемпионат Белгородской области действительно приближается к уровню Премьер-Лиги!
13:16
S.U.B.A.
Ох и врунишка этот Врба!
13:15
баламошка
Россия-магнитик и лучшие лиги мира-магнитик, мы отбрыкиваемся друг от друга.
12:59
Генри Морган
Ёпрст, какая чушь!)))) Приближается она.)))) Как только российские команды сталкиваются с серьёзными командами, то проигрывают. Сборная такая же. А "Ростов" - это Бердыев с Кириченко. Где бы был этот клуб, если бы не тренерский штаб? Посмотрим, что покажут российские клубы осенью. Да и "новая сборная" вот-вот откроет "свой сезон".
12:48
Трубадур
к топ-лигам африки
12:38
Очень плохой мальчик
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СВОЕМУ УРОВНЮ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ТОП-ЛИГАМ МИРА====================Спасибо, поржал
12:23