11:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Врба: "Чемпионат России по своему уровню приближается к топ-лигам мира"

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Главный тренер "Анжи" Павел Врба высказал мнение, что премьер-лига активно развивается и по своему уровню приближается к сильнейшим лигам мира.

– До прихода в "Анжи" я работал только в Чехии и Словакии, и если сравнивать чемпионаты этих стран с российским, то чемпионат России гораздо сильнее, – приводит ТАСС слова Врбы. – Примером может служить победа "Ростова" над "Аяксом" в квалификации Лиги чемпионов со счетом 4:1. Такие результаты говорят о силе российских команд. Российский футбол постоянно идет вперед и приближается по своему уровню к топ-лигам Европы.

"Ростов" способен побеждать "Аякс", и это означает силу и большой потенциал российских команд. Качество игры растет, и в таблице коэффициентов УЕФА Россия поднимается все выше. Пока я увидел, что в России хорошая инфраструктура, здесь много хороших иностранных игроков, российские команды успешно выступают в еврокубках, поэтому с клубным футболом в России все в порядке.

Лимит на легионеров? Я с уважением отношусь к регламенту, который действует в РФПЛ.

После четырех туров "Анжи" занимает седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. Сегодня махачкалинская команда примет "Спартак", начало встречи – в 21:30.

Трансляция матча "Анжи" – "Спартак"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3572123

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КОММЕНТАРИИ (6)
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S.U.B.A.

А вот чемпионат Белгородской области действительно приближается к уровню Премьер-Лиги!

13:16

S.U.B.A.

Ох и врунишка этот Врба!

13:15

баламошка

Россия-магнитик и лучшие лиги мира-магнитик, мы отбрыкиваемся друг от друга.

12:59

Генри Морган

Ёпрст, какая чушь!)))) Приближается она.)))) Как только российские команды сталкиваются с серьёзными командами, то проигрывают. Сборная такая же. А "Ростов" - это Бердыев с Кириченко. Где бы был этот клуб, если бы не тренерский штаб? Посмотрим, что покажут российские клубы осенью. Да и "новая сборная" вот-вот откроет "свой сезон".

12:48

Трубадур

к топ-лигам африки

12:38

Очень плохой мальчик

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СВОЕМУ УРОВНЮ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ТОП-ЛИГАМ МИРА====================Спасибо, поржал

12:23

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