Павел Врба: "Чемпионат России по своему уровню приближается к топ-лигам мира"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба высказал мнение, что премьер-лига активно развивается и по своему уровню приближается к сильнейшим лигам мира.

– До прихода в "Анжи" я работал только в Чехии и Словакии, и если сравнивать чемпионаты этих стран с российским, то чемпионат России гораздо сильнее, – приводит ТАСС слова Врбы. – Примером может служить победа "Ростова" над "Аяксом" в квалификации Лиги чемпионов со счетом 4:1. Такие результаты говорят о силе российских команд. Российский футбол постоянно идет вперед и приближается по своему уровню к топ-лигам Европы.

"Ростов" способен побеждать "Аякс", и это означает силу и большой потенциал российских команд. Качество игры растет, и в таблице коэффициентов УЕФА Россия поднимается все выше. Пока я увидел, что в России хорошая инфраструктура, здесь много хороших иностранных игроков, российские команды успешно выступают в еврокубках, поэтому с клубным футболом в России все в порядке.

Лимит на легионеров? Я с уважением отношусь к регламенту, который действует в РФПЛ.

После четырех туров "Анжи" занимает седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. Сегодня махачкалинская команда примет "Спартак", начало встречи – в 21:30.

Трансляция матча "Анжи" – "Спартак"