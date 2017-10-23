Неманья Пейчинович: "Думаю, матч "Зенит" - "Локо" пройдет в таком же стиле, что и ЦСКА - "Зенит"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) подчеркнул, что соперник не создал опасных у ворот железнодорожников. Футболист отметил, что его одноклубники проделали качественную работу.

– Мы сейчас с "Зенитом" делим первое место, предстоит тяжелая игра с ними, – сказал Пейчинович. – Это сильная команда. Смотрели игру против ЦСКА. Было много единоборств. Думаю, что наш матч с ними пройдет в таком же стиле.

– "Локомотив" снова хорошо сыграл в защите, несмотря на большой потенциал "Краснодара" в атаке. Почему?

– Мы знали, что у них впереди выступают классный игроки – Смолов, Классон, Перейра. Но мы справились, хорошо разобрали их. Не помню, чтобы они создали опасные моменты у наших ворот. Разве только удар Жоаузинью. Мы знали, что во втором тайме "Краснодару" нужно было рисковать. Главное, что в итоге удалось не пропустить. Все сделали свою работу качественно. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар"